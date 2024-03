Peter Arévalo, popularmente llamado Mr, Peet, es un periodista conocido por sus polémicas declaraciones. Y, luego de la derrota de Alianza Lima ante Cienciano en Cusco, el comunicador no dejó pasar la oportunidad para criticar a la directiva blanquiazul. El conductor de “A Presión” arremetió contra quienes lideran en este momento la institución victoriana y señaló que el club tiene un presupuesto para armar un mejor plantel. Además, aseguró desconocer dónde se va el dinero que ingresa por la venta de jugadores de las divisiones menores.

Mr. Peet ‘estalla’ y arremete contra dirigentes de Alianza Lima tras derrota: “¿A los bolsillos de quién va a esa plata? Compren bien”

“Manejando el mayor presupuesto de la Liga 1 tendrían que armar un plantel como en su momento y cuando gozaba el mayor presupuesto del fútbol peruano como lo armaba Sporting Cristal”, empezó diciendo Arévalo en “A Presión”, quien se mostró muy indignado por la tercera derrota consecutiva de los ‘Íntimos’ en la Liga 1 2024.

Asimismo, el periodista manifestó sentirse molesto por las pocas posibilidad que tiene Alianza de reemplazar a alguno de sus jugadores titulares cuando la ocasión lo requiere. “Por eso, me extraña que cuando se caiga un jugador en determinada zona, no haya una pieza de recambio. Siento que Alianza tiene capacidad económica para armar un plantel numeroso. Si te has convertido en un equipo comprador, compren bien”.

Por último, Mr, Peet cuestionó a los directivos aliancistas. “Nadie fiscaliza eso. Nadie pregunta dónde está el trabajo de menores. Por qué en Alianza se van los chicos que aparentemente tienen futuro. Se van libres y terminan firmando por Platense, por ejemplo. De quién es esa obra y gracia de que los jugadores que aparentemente cumplen una buena actuación en divisiones menores, de repente se van libres. Y en Alianza no cae un mango, a los bolsillos de quién va a esa plata”.

¿Qué dijeron los hinchas de Alianza Lima sobre lo dicho por Mr. Peet?

Los hinchas de Alianza señalaron que lo dicho por Arévalo es cierto, y así lo expresaron por redes sociales. “Dice la verdad el gordo, no sé que hacen con Alianza”, “Me parece que utilizó las palabras correctas”, “La situación actual no se limita a derrotas deportivas”, fueron algunas de las opiniones de los fanáticos blanquiazules.

¿Cuál es la enfermedad que padecía Mr. Peet que lo llevó a someterse a una cirugía de manga gástrica?

Peter Arévalo, el reconocido narrador deportivo que tiene su propio canal de YouTube titulado ‘A Presión’, ha enfrentado durante muchos años serios problemas de salud debido a la obesidad y otras enfermedades que afectaron su bienestar.

Con el objetivo de mejorar su calidad de vida, Arévalo tomó una decisión valiente y se sometió a una cirugía de manga gástrica.

Durante una entrevista con el programa ‘Mujeres al mando’, poco antes de su cierre, compartió su testimonio sobre esta importante elección quirúrgica.

“He lidiado con graves problemas en las articulaciones y mi columna debido a la escoliosis, una hernia y tres discos desviados, además del exceso de peso”, reveló el reconocido comunicador.

Esta intervención quirúrgica, conocida por su naturaleza restrictiva, se realizó con el objetivo de ayudarlo a controlar su peso y mejorar su salud general.

