El pasado miércoles 10 de abril, Alianza Lima sufrió una dolorosa derrota ante Cerro Porteño en su visita a Asunción luego de recibir el único gol del encuentro en la última jugada del partido, el cual se convirtió en su segundo cotejo sin poder conocer la victoria en la Copa Libertadores 2024.

El tanto anotado por Federico Carrizo le permitió al conjunto de Paraguay quedarse con el trunfo y causó la molestia de los hinchas de Alianza Lima con los jugadores, debido a que no lograron sostener el empate hasta el pitido final.

Sin embargo, un jugador blanquiazul que no recibió críticas, debido a que no participó del juego, fue Hernán Barcos, el delantero y máximo goleador histórico extranjero del equipo victoriano. Debido a que no fue considerado por el entrenador Alejandro Restrepo ante el cuadro guaraní, muchos fanáticos se preguntaron el motivo por el que el ‘Pirata’ no sumó minutos.

Para explicar la ausencia del delantero argentino nacionalizado peruano, el comentarista deportivo Diego Rebagliati compartió su opinión sobre lo sucedido durante su programa digital “D&T”, el cual conduce junto a la periodista Talía Azcárate. A continuación, te contamos qué dijo.

¿POR QUÉ HERNÁN BARCOS NO JUGÓ ANTE CERRO PORTEÑO, SEGÚN DIEGO REBAGLIATI?

A través de su programa digital, que se transmite a través del canal de YouTube de Jesús Alzamora, Diego Rebagliati comentó que la decisión de no incluir a Hernán Barcos en el encuentro entre Cerro Porteño y Alianza Lima habría sido tomada por Alejandro Restrepo, quien entendió que el partido exigía más fuerza y menos dinámica, por lo que los cambios que realizó estuvieron en línea con su estrategia.

“(Alejandro) Restrepo entendió que era un partido para músculo, no era un partido para juego. Y todos lo cambios iban de la mano de eso, sino lo pone a Barcos”, comentó Rebagliati a su compañera de conducción, según recoge Líbero.

¿QUÉ DIJO REBAGLIATI SOBRE EL RENDIMIENTO DE ALIANZA LIMA EN LA COPA LIBERTADORES Y EN EL TORNEO LOCAL?

Alianza Lima actualmente compite en dos torneos: la Copa Libertadores 2024 y la Liga 1 Te Apuesto 2024. Ante este escenario, el también panelista de ‘Al Ángulo’ decidió evaluar la situación actual del equipo, señalando que demuestra un rendimiento superior cuando se enfrenta a rivales que no pueden igualar su intensidad física, como evidencian sus contundentes victorias sobre equipos como Comerciantes, Los Chankas y Mannucci en la Liga 1. Sin embargo, cuando se enfrenta a rivales como Universitario o clubes del torneo continental, observa cómo equiparan su fuerza y evidencia carencias en talento y juego.

Asimismo, Diego optó por rescatar que los únicos jugadores que destacan por su habilidad futbolística en el equipo blanquiazul son Sebastián Rodríguez y Hernán Barcos. Además cuestionó si los ‘blanquiazules’ podrían jugar mejor de lo que han demostrado. “Ahí está el análisis de lo que pienso le faltó a Alianza, la pregunta es, ¿tiene con qué jugar mejor?”, sentenció.

¿EN QUÉ PUESTO SE UBICA ALIANZA LIMA EN LA LIGA 1 Y COPA LIBERTADORES EN ESTE 2024?

Durante la redacción de esta nota, Alianza Lima se encuentra en el quinto lugar,con 18 puntos, de la tabla de posiciones de la Liga 1 Te Apuesto 2024, muy alejado de aspirar ganar el Torneo Apertura. Universitario es el líder con 27 puntos, seguido por Sporting Cristal con 25 unidades.

Por el lado de la Copa Libertadores 2024, donde comparte el grupo A con Fluminense, Colo Colo y Cerro Porteño, el cuadro blanquiazul se encuentra en el último lugar de su grupo con un solo punto luego de dos fechas disputadas.