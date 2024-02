Por qué Jesús Barco se volvió tendencia en Argentina tras pedir perdón a Melissa Klug

Actualmente, Jesús Barco, jugador del Sport Boys, no viene pasando por un buen momento personal y futbolístico, pues hace poco la madre de su hija, Melissa Klug anunció a través de sus redes sociales que ponía fin a su relación con él. Incluso no tuvo un buen desempeño en la derrota de su equipo cayendo en condición de local por 3 a 1 frente a Sporting Cristal. Sin embargo, eso no fue la noticia, ya que previo al partido el mediocampista utilizó una particular manera de enviar un mensaje a su expareja que no tardó en volverse viral.

¿POR QUÉ EN ARGENTINA FUE TENDENCIA JESÚS BARCO?

Luego de una supuesta infidelidad, donde Jesús Barco habría aceptado haber engañado a Melissa Klug con otra mujer, el futbolista no tuvo mejor idea que buscar el perdón de la empresaria peruana. Por consiguiente, en pleno calentamiento previo al partido entre Sport Boys y Sporting Cristal, Barco salió con un polo blanco que mostraba un mensaje y en la cual estaba la imagen de la Klug y su hija.

“Perdóname, todo por ti y por ustedes”, fue lo que decía la prenda del futbolista que iba dirigido a la ‘Blanca de Chucuito’. Toda esta anécdota no pasó desapercibida por los medios nacionales, también por la prensa internacional como fue el caso de TNT Sports de Argentina que publicó en sus redes sociales el titular “Confesó ser infiel” junto a una fotografía.

SE ARREPINTIÓ 😅



Jesús Barco, futbolista de Sport Boys de Perú, confesó su infidelidad en un programa de televisión y salió a la cancha con una remera pidiéndole perdón a ex novia 😬



Fue padre hace dos meses. pic.twitter.com/j7wwh9CbMb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 7, 2024

“Jesús Barco, futbolista de Sport Boys de Perú, confesó su infidelidad en un programa de televisión y salió a la cancha con una remera pidiéndole perdón a ex novia”, señaló en la plataforma ‘X’ (antes Twitter) que ya cuenta con más de mil “Me gusta” y varios comentarios.

¿CÓMO FESTEJÓ SU SOLTERÍA MELISSA KLUG?

El pasado viernes 3 de febrero, Melissa Klug asistió a Scencia de La Molina para celebrar la llegada de su cumpleaños. Durante ese evento estuvo junto a sus familiares y amistades más cercanas, entre ellas sus hijas Gianella y Melissa y su inseparable Evelyn Vela.

La empresaria se ubicó en un box de la discoteca que estaba muy cerca del escenario central, donde bailó, brindó y cantó a todo pulmón la canción ‘Ya estoy de vuelta’ del interprete cubano Maykel Blanco. Dicho tema trata de alguien que intentó tener una relación bonita, pero que le fallaron.

Asimismo, también se presentó la cantante Tania Pantoja que no dudo en dedicar unas sentidas palabras en símbolo de amistad y complicidad con la Klug. “Que quede claro que es mi hermana hace muchísimos años y quiero que todo el mundo lo sepa que ella navega sola, sin barco”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO MELISSA KLUG SOBRE EL FIN DE SU RELACIÓN CON JESÚS BARCO?

Melissa Klug, quien durante los últimos tiempos no opinaba sobre su vida sentimental, esta vez decidió romper su silencio y pronunciarse sobre la ruptura con Jesús Barco. Y es que, por medio de sus redes sociales, la también empresaria compartió un comunicado en el que mencionaba que pese a haber dado todo de sí en la relación, ciertas circunstancias llevaron al fin de su unión, sin entregar muchos detalles sobre las razones de su separación.

“A mis queridos seguidores y amigos de la prensa quiero comunicarles que desde el día hoy ha finalizado mi relación con el señor Jesús Barco. Las personas que me conocen saben que desde el primer día di todo para lograr una relación sana, incluso viajé al extranjero porque mi embarazo era de riesgo y preferí salvaguardar la vida del fruto de nuestro amor con la tranquilidad de que todo iba bien entre nosotros”, señala.