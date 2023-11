Boca Juniors no pudo levantar una nueva Copa Libertadores ante Fluminense. El último sábado, el equipo argentino, en el que juega el peruano Luis Advíncula, fue vencido 2-1 ante el cuadro brasileño en tiempos suplementarios y, de esta manera, solo pudo quedar como subcampeón. En este contexto, Martín Liberman, reconocido periodista argentino, famoso por sus opiniones polémicas, se animó a expresar su sentir tras la caída del conjunto ‘xeneize’ en el mítico estadio Maracaná.

Qué dijo Martín Liberman sobre la derrota de Boca y el golazo de Luis Advíncula a Fluminense

El ‘Colorado’, quien siempre suele ser controversial con sus opiniones, dijo lo siguiente: “Inexplicable cambio de Almirón. Figal fue tipo que mas temple tuvo en la final junto a Luis Advíncula. Almirón...”, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

(Foto: captura)

Recordemos que Liberman ha sido uno de los más críticos con el juego que venía haciendo Boca en los últimos partidos. Si bien muchos de sus seguidores no estaban de acuerdo con sus expresiones, otros lo respaldaron siempre.

Asimismo, debido a perder la final y el bajo nivel futbolístico de Boca, Jorge Almirón renunció a la dirección técnica del cuadro azul y oro. En total, el estratega acumuló los siguientes números: ganó 17, empató 15 y perdió 14.

¿Qué dijo Jorge Almirón sobre la derrota de Boca Juniors ante Fluminense?

“Esto es fútbol, se define por detalles. Hay muchas jugadas por analizar, pero ya no sirve ahora. Después de perder una final hay mucho dolor, el equipo hizo muchos méritos como para llegar a esta final. Yo asumí después de Monagas, en Venezuela, y si en ese momento terminando el partido hablaría de que Boca iba a ser finalista nadie lo hubiese creído. Entonces, fuimos reconstruyendo. Hoy no se ve nada positivo porque perdimos, pero tiene mucho futuro el equipo. Muchos jugadores jóvenes que hoy tuvieron su primera final, no es fácil jugar una Copa Libertadores en este estadio, con este rival... Estuvieron a la altura”, había señalado Almirón en conferencia de prensa después del duelo ante el ‘Flu’.

El mensaje de “perdón” de los hinchas de Boca a Luis Advíncula tras el golazo en la final de la Copa Libertadores

Los fanáticos boquenses utilizaron sus redes sociales para dedicarles emotivas frases de agradecimiento y disculpas al exjugador de Rayo Vallecano. Incluso, más de uno le pidió que se quede para siempre en Boca, pues consideran que es un futbolista que merece seguir como uno de los referentes del plantel argentino.

“Advíncula ya es ídolo en Boca, he de admitir que grité bastante su gol”, “Si ganamos, Advíncula es ídolo”, “Pase lo que pase, Advíncula ya es ídolo en Boca”, “Luis Advíncula es mi ídolo, te amo”, “El que te salva las papas siempre”, “Gracias, Luis Advíncula, te amo”, “Acabas de anotar el mejor gol de tu vida, ‘Rayo’ querido”, “¡Que viva el Perú y Luis Advíncula!”, “Nuestro salvador, Advíncula”, “Háganle una estatua a Luis Advíncula” y “Quédate en Boca para siempre, Advíncula querido”, fueron algunas de las palabras que le dedicaron los seguidores de Boca al peruano.

Óscar Ruggeri declaró sobre Paolo Guerrero y la renovación de la selección peruana en entrevista con Deporte Total de El Comercio.