Luis Advíncula sigue haciendo historia con Boca Juniors. El último jueves 5 de octubre, en medio de la expectativa de miles de peruanos que siguieron el partido, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, el conjunto xeneize venció por penales (4-2) a Palmeiras en Brasil y clasificó la final de la Copa Libertadores. De esta manera, el lateral peruano, una de las figuras del equipo dirigido por Jorge Almirón, tiene la oportunidad de ganar el trofeo más ansiado por los clubes de esta parte del continente.

¿Qué hacía Advíncula con su entrenador mientras Boca festajaba el gol de Cavani ante Palmeiras por la Copa Libertadores?

El gol de Edinson Cavani hizo estallar de alegría a los hinchas de Boca. Luego de una gran jugada individual del futbolista uruguayo Miguel Merentiel, el ‘Flaco’ se tiró con los pies hacia adelante en el área chica y añadió el 1-0 transitorio, pues Joaquín Piquerez puso el empate en el segundo tiempo.

Sin embargo, un hecho que llamó la atención fue la actitud que tuvo el ´Rayo’. Mientras sus compañeros corrieron para abrazar a Cavani y festejar el tanto, el exSporting Cristal tuvo una charla bastante efusiva con Almirón. Al parecer, ambos intercambiaban conceptos sobre lo que venía sucediendo en este trascendental encuentro. Esto se pudo comprobar a través de un video de Twitter publicado por El Futbolero.

Lo que hacía Luis Advíncula tras el gol de Boca Juniors pic.twitter.com/FcFD6PpPKL — El Futbolero Perú (@elfutbolerope_) October 6, 2023





¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores 2023 será protagonizada por Boca Juniors y Fluminense de Brasil. El encuentro se jugará el 4 de noviembre en el estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro.

¿Qué dijo Jorge Almirón, técnico de Boca, sobre la clasificación a la final de la Copa Libertadores 2023?

El estratega de Boca, muy criticado en las últimas semanas, dio un análisis sobre lo que ocurrió en el Palmeiras vs. Boca. “Se nos venían y con la expulsión se nos complicó más. El partido estaba para sostenerlo y meter algún contragolpe que seguro se iba a presentar. Encima la roja vino con el empate de ellos”, dijo Almirón.

Asimismo, el técnico hizo hincapié en lo que se viene para Boca: “Era difícil enfocarse. Los jugadores venían pensando en esta semifinal hace rato. Hay chicos que hace rato que venían buscando esto, la chance de jugar una final de Copa. Ahora hay que recuperarse en el torneo y también competir en la Copa Argentina. Esto que pasó es importante para empujar”.

¿Qué dijo Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, sobre la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores 2023?

Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, por su parte, fue contundente al señalar que la diferencia del encuentro la hizo Sergio Romero, arquero boquense. “Soy el máximo responsable por el resultado. Felicito a Boca y vamos a ver la final en el sillón, mirándola por televisión. La diferencia la hizo el arquero (Sergio) Romero”.

Por último, dejó una irónica frase para responder a las críticas por la eliminación. “Duermo en la cama que hago yo, no en la cama que hacen ellos. ¿Entendés? No sé si aquí dicen eso. Pierdo y gano con mis ideas, no con las ideas de los demás. Lo quieras o no, tengo mis ideas. Ustedes son periodistas y yo soy entrenador”.

Óscar Ruggeri declaró sobre Paolo Guerrero y la renovación de la selección peruana en entrevista con Deporte Total de El Comercio.