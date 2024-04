Lionel Messi, a sus 36 años, aún mantiene expectantes a los aficionados y medios deportivos sobre sus próximos desafíos. A pesar de que no se encuentra compitiendo en Europa, y por tanto no aspira a participar en la Champions League, su vigencia en el fútbol sigue generando noticias.

Actualmente, la Copa América 2024 y la Copa del Mundo 2026 parecen ser los torneos más relevantes donde el delantero espera participar. Sin embargo, en el año 2025 se desarrollará un campeonato de suma importancia en el que la estrella argentina podría hacer acto de presencia. A continuación, te contamos de cuál se trata.

¿QUÉ TORNEO SE DESARROLLARÁ EN 2025?

Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, aspira participar en el Súper Mundial de Clubes, anunciado por la FIFA para junio de 2025. Este torneo, que tendrá casi un mes de duración, contará con la presencia de los mejores 32 equipos del mundo, representando a las seis confederaciones continentales del fútbol.

Actualmente ya se han confirmado 21 equipos, por lo que Inter Miami espera asegurar uno de los boletos restantes para competir en este evento de prestigio internacional.

¿QUÉ TORNEO DEBE GANAR INTER MIAMI PARA COMPETIR EN EL SÚPER MUNDIAL DE CLUBES 2025?

La Concacaf, confederación donde pertenece la liga de Inter Miami, tiene cuatro plazas disponibles para el Súper Mundial de Clubes 2025, los cuales serán repartidos entre los últimos cuatro campeones de la Concachampions. Actualmente, Rayados de Monterrey (ganador en 2021), Seattle Sounders (2022) y Club León (2023) ya tienen sus lugares garantizados.

El cuarto boleto se disputa entre América, Pachuca y Columbus Crew, quienes se encuentran en la semifinales de la Concachampions 2024 y podrían salir campeones.

En caso de que Rayos de Monterrey, que también está en las semifinales, resulte campeón, y teniendo en cuenta que ya fue ganador del torneo en 2021, el boleto se le dará al equipo mejor rankeado de la Concacaf, que vendría a ser Philadelphia Union.

Entonces, ¿qué ocurre con Inter Miami? El equipo de Lionel Messi logró participar en la Concachampions 2024 gracias a que salió campeón de la Leagues Cup 2023. Debido a que su posición en el ranking de Concacaf no es alta, ganar la Concachampions era su única oportunidad de asegurar su presencia en el Mundial de Clubes 2025; sin embargo, lastimosamente quedó eliminado en cuartos de final del torneo por Rayados.

No obstante, Inter Miami todavía tendría una oportunidad de calificar al certamen internacional, y que debido a que Estados Unidos, como anfitrión del destacado mundial, tiene una plaza extra asegurada, podría entregarse dicho cupo al campeón de la MLS 2024. Sin embargo, la US Soccer aún no ha anunciado cómo se otorgará el último boleto disponible, según explica el diario Olé.

La presencia de ‘La Pulga’ en el Súper Mundial de Clubes 2025 sumaría importancia a la competición, siendo el referente destacado de la Major League Soccer y el fútbol de Norteamérica. A pesar de que faltan 15 meses para el evento, la atención está puesta en el equipo de Gerardo Martino, que ahora deberá enfocarse en salir campeón en Estados Unidos.

¿CUÁLES SON LOS EQUIPOS QUE YA ESTÁN CLASIFICADOS AL SÚPER MUNDIAL DE CLUBES 2026?

Los 21 equipos clasificados al Súper Mundial de Clubes son los siguientes: