Deyvis Orosco estrenó el videoclip de “Amor a primera vista”, tema que grabó con Corazón Serrano y Jota Benz, y una de las personas que más destacó el hecho fue su pareja, Cassandra Sánchez de Lamadrid. La joven a través de las redes sociales, además de felicitar al cantante por su nueva propuesta musical, le llenó de halagos.

“Nunca he sido de las personas que cree que llegamos a este mundo en busca de nuestra media mitad, siempre he creído que llegamos completos y que Dios (o la vida) se encarga de poner al complemento perfecto en la vida. Para serles honesta no pensé encontrarlo nunca, alguien que calce conmigo perfectamente y que esté ahí en las buenas y malas. Me sonaba a Disney, un cuento de hadas. Pero llegaste intempestivamente a cambiarme la vida”, inicia el texto escrito por la hija de Jessica Newton en Instagram.

“Sin permiso reescribiste todo lo que tomaba como cierto, mi racionalidad se convirtió en sueños. Hoy estrenas un sueño que se volvió realidad en época de pandemia y todo en base al hacer o no hacer. Estoy feliz por cómo ha quedado todo y orgullosa de ti. No dejas de sorprenderme”, continúa.

Esta no es la primera vez que Cassandra le dedica mensajes de amor a Orosco. Hace algunas semanas, luego de que el artista hablara de la relación que mantienen durante su visita al programa “Mujeres al mando”, la empresaria escribió un post en su honor.









En otra publicación, en el día del cumpleaños de Deyvis, Cassandra compartió un revelador mensaje en el que expresó su respeto y admiración por su pareja: "Y cuando nuestros hijos nos pregunten como logramos conquistar el mundo, les contaré sobre el momento en el que me tomaste de la mano y me dijiste: “Hagámoslo juntos” ¡Feliz cumpleaños, mi vida!. No me canso de repetir que si la gente conocieran al hombre detrás del artista quedarían tan enamorada como yo. Desde tu inquebrantable espíritu frente a cualquier adversidad hasta tu noble corazón que tiene la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Siempre creí que los príncipes de Disney eran muy buenos para ser ciertos, hasta que conocí a un rey que decidió construir nuestro reino de mi mano. Hoy puedo decir que haces que los príncipes de Disney tengan que ponerse a rediseñar su propia historia”, escribió.

En la galería de fotos que acompaña esta nota, compartimos más mensajes de Cassandra Sánchez de Lamadrid dedicados a Deyvis Orosco.