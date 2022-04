Luego de “Spider-Man: No Way Home”, la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha tomado un rumbo multidimensional y con el estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” se espera que muchas duras vistas también en “What if?” sean respondidas. ¿Habrá tiempo para todo ello? ¿Cuánto dura la película protagonizada por Benedict Cumberbatch? Aquí los detalles.

El portal multidimensional abierto por Steven Strange en la última cinta del Hombre Araña ha provocado la aparición de algunos personajes de otros universos, pero además de los superhéroes interpretados por Andrew Garfield y Tobey Maguire, llegarían otros que representan una amenaza para nuestra realidad. De eso irá esta segunda entrega que protagoniza el hechicero.

Y es que los adelantos han revelado algunas participaciones importantes como el de la Bruja Escarlata (o Scarlet Witch, en inglés), luego de que Wanda decidiese aislarse tras los estragos ocasionados que mostró en “WandaVisión”. Aunque no se sabe qué rol jugará en esta entrega, en principio se presume que sea una aliada de Strange.

Bajo la dirección de Sam Raimi, guion a cargo de Michael Waldron y la producción de Kevin Feige, contará con la participación de actores como Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg y Rachel McAdams. ¿Pero cuánto durará? Se informó que la cinta tendrá una duración de dos horas y seis minutos.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Preventa de entradas y fecha de estreno en Perú

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” llegará a las salas de Perú oficialmente el próximo jueves 5 de mayo; sin embargo, el miércoles 4 de ese mes se realizarán las funciones de pre-estreno en Latinoamérica. La venta para esta presentación exclusiva iniciará este miércoles 6 de abril en las distintas cadenas de entretenimiento en el país.

