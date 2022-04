El próximo 1 de octubre, Daddy Yankee se presentará por última vez en Argentina, por lo que el cantante puertorriqueño y catalogado como uno de los padres fundadores del reggaetón, arribará al país en el marco de su gira internacional “La Última vuelta”.

La gira de Legenddaddy iniciará el próximo 1 de agosto en Portland, Estados Unidos. Tras pasar por gran parte del gigante norteamericano y Chile, Daddy Yankee cantará en Argentina el 1 de octubre en Buenos Aires.

Fechas y países dónde se presentará Daddy Yankee en 2022. | Foto: Instagram

“En esta carrera, que ha sido una maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas. Para convertir a este género en el más grande”, inició Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del padre del reggaetón.

¿Cuándo empieza la venta de entradas para el concierto de Daddy Yankee?

Si bien en un principio se anunció que las entradas saldrían a la venta desde este 30 de marzo para Latinoamérica a través de la página oficial: https://daddyyankee.com/ , aún no hay una fecha oficial para la venta de boletos. El precio de las áreas para el concierto aún no está confirmado.

Por el momento, no está confirmado en qué lugar de Buenos Aires se presentará Daddy Yankee. A pesar de que se esperaba que la venta de los tickets comenzara el 30 de marzo, lo cierto es que en Latinoamérica habrá que esperar una fecha oficial.

