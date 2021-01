En 2017, el actor Eduardo Yáñez sorprendió a todos al protagonizar un hecho más que bochornoso. El mexicano le dio dio una cachetada a Paco Fuentes, del programa “El Gordo y la Flaca”, durante una alfombra roja de un evento en Los Ángeles. El problema se agrandó al punto que se enfrentó a una demanda. Hasta se hicieron memes emblemáticos de aquella situación, debido a lo escandalosa que fue.

Y, esta vez, el personaje de 60 años ha vuelto a estar en el centro de la polémica: agredió a un hombre de prensa del programa “Venga la alegría” de TV Azteca. El lamentable hecho sucedió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde el actor fue abordado por la prensa a su llegada. Fue exactamente cuando el reportero Gabriel Cuevas le preguntó si él había tenido algo que ver con la salida de José Pablo Minor de la telenovela “Si nos dejan”, remake de “Mirada de Mujer” que alista Televisa.

“¿Yo corrí a quién, brother? No, no mames. ¿Yo tengo el poder de correr o contratar gente, yo soy la empresa o qué les pasa? Kaffie, ¿qué te pasa conmigo? Yo no tengo que desmentir nada, no me metan a mí en esas preguntas, la neta no me metan en sus chismes”, señaló Yáñez con una clara muestra de incomodidad.

“Haz tu pinche micrófono para allá, tienes que guardar la distancia. Aleja tu micrófono, te lo digo de verdad, ¿en qué pinche ignorancia tuya no entiendes que hay que guardar la distancia?”, añadió, empujando el micrófono del reportero.

Asimismo, cuando parecía que el actor iba a continuar respondiendo las preguntas de los demás reporteros, Yánez volteó la mirada y, muy a su estilo, lanzó un comentario al hombre de prensa de “Venga la alegría”.

“O sea, ¿por qué siempre provocan un pedo, brother? Yo estoy aquí buena onda contestando y vienes con tus mamadas, estúpido, eres un pendejo, no tienes respeto”, puntualizó.

¿Cuál fue el descargo del reportero agredido por Eduardo Yáñez?

Durante la emisión de “Venga la alegría”, Cuevas narró su versión de los hechos, afirmando que el representante del actor le quitó su micrófono, además de señalar que “la sana distancia” solo fue una excusa de Yánez para no responder a sus preguntas.

“Mi molestia fue la manera en la que el actuó y sobre todo que su representante me quitó el micrófono, se escucha una discusión detrás pero eso no se vio en cámara. Dos: no creo que le moleste la sana distancia, porque el cubrebocas lo tenía mal puesto, debajo de la nariz. Tres: todos los micrófonos se ven a la misma altura, simplemente no quería responderme, le enojó el tema”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Samahara Lobatón reconoce que Youna es un buen padre | OJO