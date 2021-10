Lo tiene claro. El guionista y director de ‘El juego del calamar’, Hwang Dong-hyuk, ya sabe qué contará en la segunda temporada de la serie de Netflix que en muy poco tiempo ha logrado el éxito a nivel mundial. El coreano dejó abierta la puerta a muchas, tras el final de la primera entrega; sin embargo, aclaró que aún con la plataforma de Streaming.

Sobre las historias de los participantes en el nuevo juego, dijo que solo son conceptos que tienen en su mente, pues actualmente está trabajando en una película, por lo que aún no hay nada escrito. Hwang sabe que todo puede pasar. Recordó que materializar esta historia le tomó 10 años, ya que algunos productores la consideraban “demasiado severa y extraña, y muy parecida a los cómics”.

“Será un viaje de Seong Gi-hun tratando de rastrear a las personas que realmente están haciendo el juego. Buscará a esa persona que conoció en el metro y que jugó con él al papel doblado; averiguará quién es el frontman y qué pasó con el oficial de policía que cayó del acantilado”, contó el director en entrevista desde Corea.

AGRADECE A LA AUDIENCIA INFANTIL

Hwang Dong-hyuk no imaginó el éxito que tendría a nivel mundial, por lo que estas tres semanas han sido para él una montaña rusa de emociones. Asimismo, sabe que existen fans de todas las edades y les agradece aunque aseguró que dicho proyecto está pensado para que loa adultos puedan reflexionar acerca de las diferencias sociales y sus causas.

“Estoy perplejo de que los niños estén viendo esto. Espero que los padres y los profesores de todo el mundo sean sabios y los sepan guiar, que se aseguren de que no están expuestos a este tipo de contenido sin mucha orientación porque a esa edad no tienen la capacidad para interpretar el contenido”, acotó.

'El juego del calamar', ficción creada por Hwang Dong-hyuk. (Foto: Netflix)

CUARÓN: FAN DEL DIRECTOR Y GUIONISTA

Para Hwang, cultura coreana cobró un auge en los últimos años, y tiene fe en que eso no sea pasajero. El creador coreano espera que que productores extranjeros aprecien el talento que hay en su país para que otros colegas se atrevan a desarrollar sus historias.

Al ser consultado sobre sus influencias occidentales fue sincero al reconocer que no ve mucho material; sin embargo, tiene conocimiento de latinoamericanos que están llegando con mucha fuerza a Hollywood.

“No he visto muchas películas americanas. Pero sé que hay muchos directores latinos que están trabajando en Hollywood. Por ejemplo, Alfonso Cuarón es un hombre brillante y su película Roma me impresionó”, dijo.

‘EL JUEGO DEL CALAMAR’: 5 COSAS QUE NO SABÍAS

La producción: producir el programa resultó una experiencia intensa, por lo que Hwang perdió seis dientes mientras filmaba debido al estrés. “En mi lado izquierdo, todavía no tengo dos molares. Necesito implantes pero no he tenido tiempo”, dijo.

La historia: Hwang tuvo la idea de la historia hace más de una década, pero no había interés en llevarla a la pantalla. “(...) Ahora, las personas están diciendo ‘si existieran los juegos, creo que yo jugaría’ o ‘este juego seguramente existe en alguna parte del mundo’”, indicó.

Los personajes: algunos están basados en la vida de Hwang, incluyendo sus nombres. Los dos personajes principales, Seong Gi-hun y Cho Sang-woo, llevan el nombre de sus viejos amigos, y él los llama sus “clones internos”.

La escena más memorable: Hwang considera que fue la última reunión entre Il-nam y Gi-hun. “Hay una especie de sentimiento en mi corazón, no sé cómo nombrarlo, posiblemente una catarsis, un mundo que quiero creer que existe. Es mi razón para haber creado esta serie...mi esperanza en la humanidad”, contó.

El futuro de ‘El juego del calamar’: Hwang dejó el final abierto por una razón. “Hay algunos cabos sueltos y me gustaría explorarlos si fuera a hacer una segunda temporada”, indicó. “Explicar el pasado del Frontman, la historia del detective Jun-ho”, agregó.

¿DE QUÉ TRATA ‘EL JUEGO DEL CALAMAR?

Pese a que todo empieza como un juego de niños, los concursantes entienden al poco tiempo que se encuentran inmersos en una lucha escalofriante por sobrevivir. Cabe destacar que el drama es protagonizado por Lee Jung Jae, Park Hae Soo y Wi Ha Joon y consta de nueve capítulos.

EL JUEGO DEL CALAMAR: ESTRENO SEGUNDA TEMPORADA

La segunda temporada de ‘El juego del calamar’ todavía no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos capítulos lleguen a la plataforma de streaming a principios del año 2023.