El cantautor peruano Gian Marco Zignago sorprendió a sus seguidores al revelar que tuvo que ser operado de emergencia luego de una fuerte enfermedad que se le detectó durante un chequeo de rutina.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete nacional contó que se siente afortunado de poder seguir con vida luego de los momentos de tensión que tuvo que pasar.

“Decido contar esta historia porque me siento vivo, porque solo quiero agradecer el poder estar aquí y continuar los planes de la vida”, manifestó.

“El mes pasado, luego de unos chequeos de rutina, mi cuerpo me dio señales de que algo no andaba bien... Mi doctor me recomienda investigar un poco más y hacer resonancia. Luego de algunos días de espera y ver resultados, las noticias no eran alentadoras, así que tuve que entrar a cirugía la semana pasada”, agregó.

¿De qué tuvo que ser operado Gian Marco?

El creador de temas como “Parte de este juego” y “Si me tenías” contó que luego de enterarse que debía de ser operado pasó por días angustiantes.

Felizmente, el intérprete indicó que ya se encuentra completamente libre de la enfermedad, la cual no quiso revelar.

“Luego de una semana de operado gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar. Pensé mucho en mi padre, en gente cercana que amo y se fue de este plano de un momento a otro”, manifestó.

¿Qué reflexión tuvo Gian Marco sobre su enfermedad?

El cantante Gian Marco Zignago reflexionó sobre la salud y la importancia de hacerse chequeos preventivos a tiempo.

“La vida es un suspiro… No callen. No le pongan energía a lo que no te suma ni vale la pena. El silencio enferma…a mi me pasó factura. Háganle caso a su cuerpo, una simple visita al doctor puede salvarles la vida”, expresó el artista peruano.

Finalmente, agradeció a las personas que lo acompañaron durante este proceso como son sus hijas, su madre Regina Alcover, su novia Juli Molina, sus amigos más cercanos, así como al cuerpo médico que estuvo pendiente para salvarle la vida.

“Que no se pierda la alegría, ni las ganas…hay que ponerle buena cara y mucha música a todo”, culminó.