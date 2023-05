El cantautor peruano Gian Marco compartió un mensaje en Facebook en el que dio a conocer a sus seguidores los complicados momentos que atravesó recientemente debido a un inconveniente de salud.

El intérprete nacional reveló que fue operado y que, una semana después de haber sido sometido a la cirugía, “gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar”.

Gian Marco contó que el mes pasado, después de realizarse unos chequeos de rutina, su cuerpo le dio señales de que algo no andaba del todo bien. Tras ver a su doctor, éste le recomendó que investigue un poco más y se haga una resonancia.

“Luego de algunos días de espera y ver los resultados, las noticias no eran alentadoras, así que tuve que entrar a la cirugía la semana pasada. Los días de intriga son angustiantes. Luego de una semana de operado gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar. Pensé mucho en mi padre, en gente cercana que amo y se fue de este plano de un momento a otro. La vida es un suspiro”, escribió el artista de 52 años.

Gian Marco les pidió a sus seguidores que “no callen”, y que no le “pongan energía a lo que no te suma ni vale la pena. El silencio enferma…a mí me pasó factura”.

“Háganle caso a su cuerpo, una simple visita al doctor puede salvarles la vida”, sugirió.

Al final de la publicación, Gian Marco realizó una dedicatoria especial a sus hijos Nicole, Fabián y Abril, así como a su madre, Regina Alcover, y a su novia, Juliana Molina.

También hizo una mención especial a su mánager, a sus amigos más cercanos y al cuerpo médico “que estuvo pendiente salvándome la vida”.