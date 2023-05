El escándalo de infidelidad en el que se vio envuelto el ‘Cuto’ Guadalupe y su pareja llegó a oídos del ex cantante Pedro Suarez Vertiz, quien muy a su estilo decidió aconsejar al ex futbolista con un extenso mensaje en el que le pide no culpar a Magaly Medina por difundir las imágenes de su esposa con otro hombre en un hostal.

“En realidad, el matrimonio es una cuestión de optimismo, jamás de realismo, si no te mueres. El que busca encuentra. Eso no lo olviden jamás. La coquetería es totalmente inconsciente, así estés recontratemplado. En hombres y mujeres. El ser humano tira rosas por donde va. Y todos sabemos que un sajiro es un boomerang que tarde o temprano cosecha”, comienza la publicación.

Además, se animó a defender a la conductora de televisión, llamándola “mensajera” y restándole responsabilidad en lo sucedido.

“Recuerda que el hombre busca, pero a la mujer la buscan. Tienen 100 a 1 más oportunidades de un flirt que nosotros. Los hombres son fieles por falta de oportunidades. Las mujeres son fieles de pura buena gente. Pero ya te he dicho que nosotros, tú y yo, somos figuras públicas. Por lo tanto, sabemos del pecado más que todos. Entonces, no culpes a Magaly. Ambos sabemos quiénes somos y, sobre todo, que cualquier periodista de cualquier parte del mundo no se callaba esa primicia. Nunca mates al mensajero”, manifestó el artista.