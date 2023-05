No es un secreto que la relación que mantuvieron Aracely Arambula y Luis Miguel no terminó en buenos términos, pese a que durante su tiempo juntos procrearon dos hijos. Es así que, la actriz mexicana aprovechó en enviar una indirecta a su ex pareja.

En ese sentido, el pasado 13 de mayo se apodó a Luis Miguel como ‘Rey Cucaracho’ en medio de una charla dictada por el conferencista Jorge Lozano nombrada “Estado Civil: Ingobernable” cuando este le preguntó a Arámbula: “¿De un mal amor se puede salir ingobernable?”

Aquí la prueba de que hasta al Rey Cucaracho se le supera. Para quien necesite inspiración de la Reina @aracelyarambula pic.twitter.com/ggyTAXQ1Aj — Jorge Lozano H. (@jorgelozanoh) May 15, 2023

A lo que ella respondió: “Si yo salí del ‘rey cucaracho’... ustedes pueden salir de cualquier muchacho”, haciendo estallar de risa a todos los asistentes, incluso al mismo expositor quien felicitó a la bella actriz mexicana.