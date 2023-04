Pese a que Luis Miguel aún no ha confirmado los países donde se presentará, existen fuertes rumores de que ‘El sol de México’ se presentará en varios países de Latinoamérica, con motivo de su gira mundial que contará con 200 shows. Este miércoles, el multifacético cantante cumplió 53 años en medio de buenas noticias sobres su carrera.

“Llevaba tres años de no hablar con él, hablé con él apenas hace un mes. Solo me quería decir que se está preparando y que viene en el 2023 con todo”, contó Bremer, un empresario cercano al artista, en septiembre del año pasado.





“Sí, ya está ensayando. Tuvo un problemilla de un resfriado por el aire acondicionado, pero ya está bien y la gira va a ser espectacular”, comentó su amigo Rafael Herrerías, confirmando que el artista viene preparando sorpresas para su público.

EL NUEVO AMOR DE LUIS MIGUEL

En los últimos meses, decenas de titulares vincularon sentimentalmente al cantante con la diseñadora de modas Paloma Cuevas, quien, sorpresivamente, es madrina de uno de los hijos que tuvo con Aracely Arámbula.

Aunque ninguno ha aceptado los rumores de su noviazgo, un amigo de la pareja salió al frente para tratar de disipar los rumores. “Es normal, ¿no? A fin de cuentas uno tiene relaciones con la gente que está cerca, no ha ido a buscar una gente a otro país o cosas así, no. Son compadres y amigos de toda la vida. Soy amigo de los dos por lados separados. Al final no puedo echar porras ni criticar”, comentó Rafael Herrerías sobre este supuesto romance.