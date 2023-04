Tras años de lucha contra la cirrosis hepática, el reconocido actor mexicano Andrés García (1941) falleció el último martes 4 de abril a los 81 años. Su debilitado estado de salud se complicó y no pudo recuperarse. Además de participar en más de 100 películas en su carrera actoral, el intérprete es recordado por su estrecho vínculo con su compatriota, el cantante Luis Miguel. Incluso, fue mencionado en la producción de Netflix “Luis Miguel, la serie”.

El gigante del streaming estrenó en 2018 la primera temporada de esta producción mexicana, que se convirtió en una de las preferidas del público. Sin embargo, el actor no habría quedado contento con su representación en la serie de televisión.

¿Qué dijo Andrés García sobre su representación en “Luis Miguel, la serie”?

El gigante del streaming estrenó, junto a Telemundo, la serie biográfica de “El Sol de México” donde pretendían brindar más detalles sobre su vida privada al público: desde la desaparición de su madre Marcela Basteri hasta su ascenso a la fama internacional.

Pero, un personaje clave dentro de la vida de Luis Miguel fue sin duda Andrés García, un gran amigo de su familia que compartió desde muy pequeño con él. En ese sentido, su representación en la serie no podía faltar.

Es así que, después del estreno de “Luis Miguel, la serie”, García se pronunció sobre su retrato en la producción con la interpretación del actor León Peraza. Sin embargo, no quedó contento con el resultado de su caracterización en la ficción.

“No quiero echarle a perder su actuación. La facha está muy bien, ahí va, pero a lo mejor lo dirigieron diferente. Andrés García era mucho más brillante, alegre y activo, en esa época y ahora también. No hay que echarle la culpa a los actores”, dijo al diario mexicano “El Universal”.

Por otro lado, Andrés García admitió que el parecido entre Luis Miguel y el actor Diego Boneta es sorprendente. “Es extraordinario. De verdad copió los gestos y actitudes como no lo hubiera hecho nadie. Los demás están bien ubicados, se parecen a los de la vida real”, agregó.

Sin embargo, no estuvo de acuerdo con el retrato de la infancia de Luis Miguel por parte de Izan Llunas. “Cuando era jovencito no lo lograron con el actor que sale porque Luismi tenía un encanto e inteligencia extraordinaria, aparte de cantar maravillosamente. No le echo la culpa al actor sino a quienes lo dirigieron o así lo hizo el escritor”, finalizó.

¿De qué trata “Luis Miguel, la serie”?

“Cuando calienta el sol. En 1981, Luis Miguel sube a un escenario por primera vez de la mano de su padre, que lucha por triunfar. A medida que pasan los años, su relación va de mal en peor”, cita la sinopsis oficial de Netflix.

Mira el tráiler de “Luis Miguel, la serie”

¿Quiénes conforman el elenco de “Luis Miguel, la serie”?

La primera temporada de “Luis Miguel, la serie” es protagonizada por el actor Diego Boneta, quien da vida a “El Sol de México”. En pantalla es acompañado por compañeros como Óscar Jaenada y Anna Favella.

Estos son los actores de “Luis Miguel, la serie”:

Diego Boneta como Luis Miguel

Óscar Jaenada como Luis “Luisito” Rey

Camila Sodi como Erika Camil

Anna Favella como Marcela Basteri

Juanpa Zurita como Alejandro Basteri

Paulina Dávila como Mariana Yazbek

León Peraza como Andrés Garcia

Vanessa Bauche como Rosy Esquivel

César Bordón como Hugo López

