El 17 de noviembre Vix+ estrenó el primer episodio de “La rebelión”, la nueva serie del género thriller, protagonizada por Aracely Arámbula junto a Daniela Vega, Ana Serradilla y Adriana Paz.

De seis episodios, la serie aborda la historia de cuatro mujeres aparentemente felices que, de un momento a otro, deciden abandonar sus hogares, esto sin informarle a nadie cuál es su plan o a dónde se dirigen.

¿Qué dice la sinopsis?



En “La Rebelión”, cuatro mujeres, aparentemente felices, deciden abandonar sus hogares de manera inesperada. Nadie sabe dónde están, pero poco a poco se irá descubriendo que tenían demasiadas razones para escapar. El motivo principal, rebelarse en contra de sus matrimonios y sus vidas de amas de casa que no resultaron como ellas pensaban. Pero huir tiene sus riesgos y las mujeres estarán unidas no solamente por este viaje que las 4 emprenden, sino que también por un asesinato.

Problemática real



La serie se centra en situaciones de la vida real que llevan a conversaciones sobre temas como la relación matrimonial, los traumas generacionales, la salud mental, las relaciones tóxicas, el conflicto entre las clases sociales y el lado oculto de vidas que parecen perfectas. Estos personajes desconocen los secretos de las personas con las que viven y piensan conocer.

Empoderamiento femenino



En entrevista con la revista Hola! México, Adriana Paz se refirió al empoderamiento femenino de la serie y de los “clásicos estereotipos impuestos a las mujeres” que busca romperse con la historia.

“Me siento muy afortunada, muy orgullosa, me parece necesario como hablar y reconstruir todos estos paradigmas y roles de género. Enseñarles a las niñas y a los niños otras maneras de construir familias, de construir relaciones, de construir amistades lejos del lado oscuro de la serie. Hay que romper estas cosas que nos han enseñado, hay que cuestionarlas y hablar de cosas de las que no se hablaba. Está increíble que en una serie como esta se puedan tocar temas así. Este tipo de series sirven para hablar, para cuestionarnos, para meternos la cosquillita de la duda y decir ‘oye esto podría ser diferente’. Creo que es necesario para construir una sociedad distinta”, dijo.

Entrega semanal



El primer capítulo de “La rebelión” está disponibles de manera gratuita en ViX+. El resto de episodios se puede ver por medio de una suscripción pagada a la plataforma premium. Los capítulos restantes llegan uno cada jueves.

El resto del elenco



La serie también cuenta con la actuación de Alex De La Madrid (Monarca), Arap Bethke (Mujer de nadie), Macarena García (Control Z), Erik Guecha (La bandida) y Blanca Guerra (Los pecados de Bárbara).

