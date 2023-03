La periodista Verónica Linares es un personaje público a nivel nacional y reconocida por conducir el noticiero matinal de América Televisión, pero ella siempre se ha caracterizado por mantener su vida privada bajo siete llaves y evitar exponer su vida personal. Sin embargo, esta vez la conductora reveló un secreto que ha mantenido oculto por años sobre Gian Marcos, ¿de qué se trata?

La ‘Vero’ se sumó como una de las invitadas a las entrevistas emitidas en el canal de YouTube de Carlos Carlín y brindó algunos detalles de cómo rechazó al interprete de “Una canción de amor”, a su vez aclaró algunos puntos.

¿Qué dijo Verónica Linares de Gian Marco en la entrevista?

La periodista confesó en el programa de Carlos Carlín, “Carlin en la red”, haber rechazado al cantante peruano GianMarco. Aseguró que no le pudo entrevistar cuando se encontraba en su viaje a Estados Unidos por falta de tiempo.

“Esa es una historia divertida... Yo creo que entre broma y broma sí se picó un poquito... Lo voy a confesar, en verdad sí lo choteé, él juega con que no, pero ahora está feliz con su nueva novia, contento, dije: ‘ya no pasa nada’”, contó en un primer momento la conductora de América TV.

“Sí lo choteé, pero no lo choteé como él, sino como personaje... Yo me estaba yendo a Miami a entrevistar a un peruano que su hija estaba en Afganistán, Osama Bin Laden. (Una nota con los Estefan)... Y dije: ¿Cómo hago? No hay tiempo... entonces me encuentro a GianMarco en el canal y yo no podía chotear al señor y su hija, y cada vez que me encuentra lo recuerda”, agregó entre risas.