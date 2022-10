Los conciertos son escenarios perfectos para realizar actos emocionantes e inolvidables. Un claro ejemplo fue la reciente presentación de los Backstreet Boys en España, puesto que fueron testigos de una conmovedora propuesta de matrimonio.

Mientras la banda estadounidense ofrecía un discurso en el Wizink Center de Madrid, un joven de Valencia llamado Cristian decidió aprovechar el lugar para pedirle matrimonio a su enamorada Vanesa.

Dado que la joven es fanática de los artistas, el novio vio el concierto como la excusa perfecta para hacer la propuesta, puesto que buscaba que el momento no fuera algo común, si no fuera de lo convencional.

“Ella tenía la ilusión desde pequeña de ir a un concierto de los Backstreet Boys y nunca lo había hecho todavía”, dijo Cristian a 20 minutos. “Nunca con 28 años había ido a ninguno y me pareció que sería un bonito recuerdo que la primera vez en su vida que va al concierto de sus sueños le pidiera matrimonio”, señaló.

Respecto a la reacción de la chica, el novio afirma que pensaba que era una broma: “Cuando me agaché y le dije que me había llevado el anillo y todo, se quedó bloqueada. Luego se puso a llorar como una loca, temblando, no se lo creía”.

La pedida de mano se llevó a cabo cerca a la pista del concierto, por lo que alrededor de 50 personas lo vivieron de cerca y no pudieron evitar festejar el momento como si de alguien íntimo de ellos se tratase. Sin lugar a dudas, fue uno de los momentos de la noche del concierto.