Como todos los años, este primero de mayo se celebra el Día del Trabajo. En un día en el que se celebra la labor de millones de personas alrededor del mundo, es normal que la gran mayoría de ellos reciban un merecido descanso. El Perú no es ajeno a ello y, efectivamente, esta fecha será feriado para la mayoría de trabajadores, salvo que no puedan dejar de asistir a sus centros de labor, en cuyo caso recibirán una compensación por trabajar este día. Sin embargo, quienes sí descansarán se preguntan si este año sería posible descansar un día más el 30 de abril.

¿Qué dice el calendario oficial sobre el 30 de abril?

Lo cierto es que todos los feriados y días no laborables de este año ya se encuentra determinados con anticipación. En ese sentido, para sacarnos de la duda sobre si el 30 de abril tendremos la oportunidad de descansar, tan solo debemos recurrir al calendario oficial que se encuentra en el diario oficial del país, El Peruano. Aquí encontraremos que la fecha en cuestión no ha sido designada como feriado o día no laborable este 2024.

En realidad, abril no contó con ningún festivo, por lo que todo tipo de actividades, sean laborales o académicas, proceden con normalidad. Con esta información en mente, es necesario planear ese único día de descanso, el primero de mayo, con anticipación para que no intervenga con nuestras labores usuales el 30 de abril o incluso con el 2 de mayo.

¿Cuál es la diferencia entre un día no laborable y un día feriado?

Estos términos pueden generar confusión, pues en ambos casos le corresponde un descanso a los trabajadores. Sin embargo, existen diferencias importantes entre ambos que es importante conocer para evitar inconvenientes con los empleadores.

Por ejemplo, en el sector público los trabajadores están obligados a recuperar estos días no trabajados durante los siguientes diez días o en coordinación con sus superiores. Mientras tanto, en el sector privado el descanso es opcional. Empleador y empleado pueden acordar si tomar este día como libre, en cuyo caso también se tendrá que recuperar este tiempo.

Por otro lado, los días feriados otorgan a los trabajadores un descanso obligatorio, sin la necesidad de que tengan que devolver estas horas no trabajadas. Sin embargo, existen trabajos que requieren a sus empleados incluso en días festivos. En este caso, de acuerdo con la norma oficial, el empleador deberá compensar a sus trabajadores.

Planifica todos tus descansos conociendo los feriados y días no laborables restantes del año.

¿Cuántos feriados quedan este 2024?

Día del Trabajo (1 de mayo) Batalla de Arica y Día de la Bandera (7 junio) San Pedro y San Pablo (29 de junio) Día de la Fuerza Aérea del Perú (23 de julio) Fiestas Patrias (28 y 29 de julio) Batalla de Junín (6 de agosto) Santa Rosa de Lima (30 de agosto) Combate de Angamos (8 de octubre) Día de Todos los Santos (1 de noviembre) Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) Batalla de Ayacucho (9 de diciembre) Navidad (25 de diciembre)

¿Cuántos días no laborables quedan en el 2024?

Fiestas Patrias (26 de julio) Combate de Angamos (7 de octubre) Inmaculada Concepción (6 de diciembre) Navidad (23 de diciembre) Navidad (24 de diciembre) Año Nuevo (30 de diciembre) Año Nuevo (31 de diciembre)

¿Cuánto deben pagarme si trabajo un feriado?

En Perú las empresas están obligadas a otorgar el descanso correspondiente a sus trabajadores un día feriado. Sin embargo, si el trabajador labora estos días tiene derecho a percibir una triple remuneración, según lo establece la legislación laboral peruana.

Si un trabajador realiza sus labores normales y no tiene un descanso sustitutorio en otro día, percibirá una triple remuneración bajo los siguientes criterios: una por el feriado, la segunda por el trabajo realizado y la tercera por haber trabajado en un día feriado nacional. Sin embargo, es importante mencionar que existen algunas excepciones y particularidades en función del régimen laboral y de la actividad que se desempeña.

Por lo tanto, es recomendable que consulte con su empleador o con un abogado laboral para obtener información más detallada sobre su situación particular y conocer sus derechos en relación al pago por trabajar un feriado.