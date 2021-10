Emprender una excursión puede ser una experiencia gratificante, pero a veces existe el riesgo de que te pierdas en medio del sendero. Esto le sucedió a un excursionista que, el pasado 18 de octubre, inició su recorrido en Mount Elbert, una montaña que está a 201 kilómetros al suroeste de Denver y es el pico más alto de Colorado, Estados Unidos, con una elevación de 4.399 metros. Conoce esta increíble historia.

Pese a no encontrar el camino de regreso por 24 horas, el hombre no identificado ni se inmutó y hasta ignoró unas llamadas a su teléfono celular cuando aún tenía señal. Las llamadas, precisamente, habían sido realizadas por el Servicio de Búsqueda y Rescate de Lake County (LCSAR), por sus siglas en inglés, que fue alertado de la desaparición por una persona cercana al excursionista.

MÁS INFORMACIÓN | España: el caso de la mujer que fingió su propio secuestro y utilizó el dinero del rescate para jugar bingo

“La parte denunciante informó que el sujeto había comenzado a hacer excursiones en el Monte Elbert desde South Trailhead, a las 09:00 a.m, y no había regresado a las 8:00 p.m.”, detalló LCSAR en su página de Facebook.

Pese a varios intentos por comunicarse, el excursionista no atendió su teléfono porque provenían de un número desconocido, según admitió después. A raíz de ello, cinco integrantes del equipo de Lake County se dirigieron hacia el Mount Elbert. Sin embargo, la búsqueda no tuvo éxito y abandonaron la zona a las 3:00 a.m. del 19 de octubre.

REVISA AQUÍ | El increíble motivo por el que un grupo de policías visitó la casa de un niño de solo 4 años

Ignoró por completo que era buscado

A las 7:00 a.m., tres miembros de LCSAR continuaron con la búsqueda en una área donde “los excursionistas suelen perder el rastro”, según explica la publicación. El panorama, como lo temían, siguió siendo el mismo.

Fue recién a las 9:30 a.m. que el equipo de Búsqueda y Rescate de Lake County recibió una llamada de la persona que denunció la desaparición. En ella, anunciaba que el excursionista había retornado a su alojamiento sin problemas.

El equipo de LCSAR se entrevistó con el excursionista y este les hizo saber que, en horas de la noche, había perdido el rastro. En la mañana, sin embargo, halló el punto de partida y el lugar donde había estacionado su coche.

MIRA AQUÍ | Instagram: le pidió matrimonio a su amada en pleno vuelo y ahora es un éxito viral en Internet

Pese a que Mount Elbert es un lugar popular y su escalada relativamente fácil, las autoridades recordaron a los excursionistas que la nieve puede oscurecer el sendero una vez que se sobrepasa la línea de árboles. De esta manera, existe el riesgo de que el viento borre las huellas y se torne complicado el regreso.

“Una conclusión notable es que el sujeto ignoró nuestras repetidas llamadas telefónicas porque no reconoció el número”, publicó LCSAR. “Si estás atrasado de acuerdo con tu itinerario, y comienzas a recibir llamadas repetidas de un número desconocido, por favor contesta el teléfono. ¡Puede ser un equipo búsqueda y rescate tratando de confirmar que estás a salvo!”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

A más de un año y ocho meses de que las clases en las universidades fueron suspendidas por la pandemia de la covid-19. Las autoridades de salud y educativas ya preparan un próximo retorno a clases semipresenciales con todos los protocolos de seguridad para salvaguardar la salud de cada estudiante. En el siguiente video, entérate de todos los detalles.