Hace unas noches, Paco Bazán invitó a la periodista Ely Yutronic a su programa nocturno para realizarle una breve y amena entrevista. Esta interacción no pasó desapercibida por la conductora de televisión Magaly Medina, quien observó y analizó cada segundo con detenimiento de la conversación sostenida entre la presentadora de noticias y el exfutbolista. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE MAGALY MEDINA POR EL ENCUENTRO ENTRE PACO BAZÁN Y ELY YUTRONIC?

Durante la última transmisión de su programa “Magaly TV La Firme”, la popular “Urraca” no tardó en abordar el encuentro entre Paco Bazán y Ely Yutronic, destacando que entre ambos había una química que podría trascender lo profesional.

La conductora recordó que Bazán ha afirmado mantener abstinencia desde hace dos años, por lo que elogió que él intentara mantener la compostura durante la entrevista. Sin embargo, Medina opinó que su situación estaba difícil porque percibía un intento por parte de Yutronic de hacerlo “pecar”.

Por otro lado, Medina cuestionó en tono de broma la amistad y lealtad de su ‘ahijado’, señalando que en todos los años que se conocen, el presentador de ‘El Deportivo en Otra Cancha’ nunca le había extendido una invitación en su programa.

Estas declaraciones han generado diversas reacciones entre los seguidores del programa y en redes sociales, donde se ha especulado sobre la naturaleza de la relación entre Bazán y Yutronic.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN EL ENCUENTRO ENTRE PACO BAZÁN Y ELY YUTRONIC?

En su primer encuentro en persona, Paco Bazán le expresó a Ely Yutronic su felicidad de que por fin la televisión los había unido, pues pensaba que solo se conocerían a través de una cámara. Asimismo, luego le comentó que si el encuentro se repetía, podrían conocer más a fondo a Yutronic, a lo que ella respondió estar encantada y disponible en cualquier momento. Esta interacción ha generado interés y expectativa entre los seguidores de ambos comunicadores.

¿QUÉ DIJERON PACO BAZÁN Y ELY YUTRONIC SOBRE SUPUESTOS COQUETEOS EN CÁMARAS?

Paco Bazán y Ely Yutronic han causado revuelo en las redes sociales debido a sus constantes coqueteos que realizan cuando se dan el pase entre sus programas. Mientras la conductora de “ATV Noticias - Edición Central” destaca la caballerosidad y el sentido del humor de su colega, el presentador de “El Deportivo En Otra Cancha” elogia la belleza de la periodista.

Esta interacción ha hecho que los usuarios imaginen un hipotético romance, y por ende, establezcan con ellos un “shippeo”, un término que se utiliza para expresar su deseo o preferencia porque dos personas tengan una relación amorosa.

A raíz de esta situación, hace un mes los dos conductores salieron a aclarar su situación sentimental en el programa de “Magaly TV La Firme”.

“Yo tengo esposa, ante los ojos de Dios yo estoy casado, eso quiere decir que yo no fumo, no tomo alcohol, no bailo pegado. Yo he tomado la decisión de ser padre y he renunciado a ser hombre”, sostuvo el exfutbolista en su momento.

Por su parte, Ely Yutronic tomó con gracia la historia de amor elaborada en redes sociales, pero aclaró que solo hay amistad con buena química con su colega de trabajo, según recoge El Popular.

“Se ha creado una mini historia, pero que en realidad es parte de una conversación amena, simpática, divertida de los temas que va a tratar Paco. Es innegable que hay sincronía, buena onda, fluye muy bien y de manera muy natural”, sostuvo la periodista.