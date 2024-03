La famosa conductora de televisión y presentadora del programa de espectáculos ‘Magaly TV: La Firme’, Magaly Medina, volvió a la carga para criticar nuevamente a Christian Cueva. En esta oportunidad, la popular ‘Urraca’ se burló del mensaje compartido por el futbolista en redes sociales. En dicha publicación, ‘Aladino’ le pide disculpas a Pamela López, su esposa, por haber sido protagonista de situaciones de las cuales se arrepiente.

Así se burló Magaly Medina del mensaje que compartió Christian Cueva pidiéndole perdón a su esposa

“Yo no sé por qué esta vez este hombre tendría que ser sincero. Todas las mujeres estamos cansados, hemos vivido un poquito para saber que las palabras no significan nada, que las promesas están hechas para que las escuchen las ingenuas”, empezó diciendo Medina.

Luego, Magaly añadió: “Ahora ese tipo se tira al piso y pide perdón y como las esposas de los jugadores de fútbol son tan condescendientes, cuando ven algo así lo ven como el máximo sacrificio de amor”.

Asimismo, la periodista aseguró que hay personas que se les hace muy fácil pedir perdón sin reflexionar de verdad sobre el error cometido. “El decir perdón para algunos no significa nada, es un acto mecánico, porque lo hacen hasta los sociópatas. Él ya le ha pedido perdón varias veces y ella le ha perdonado varios cachos como nos ha contado, le ha perdonado varias faltas de respeto”.

Qué más dijo Magaly Medina sobre el mensaje publicado por Christian Cueva

Por último, la comunicadora le dejó un mensaje bastante contundente al exAlianza Lima. “¿Por qué este perdón sería sincero? Las palabras no significan nada y que las promesas se las lleva el viento. Acá lo que debería demostrarle a su mujer son hechos palpables, pero como estos ya saben cómo les perdonas, ponen un par de bonitas palabras y los perdonan. Realmente para mí esto ni fu ni fa, pero quizá si le impresiona a Pamela López. Hasta que encuentre a la próxima bataclana”.

Cuál fue el mensaje que publicó Christian Cueva en redes sociales

Cueva utilizó su cuenta de Instagram para pedirle disculpas a su esposa. Dicho mensaje generó todo tipo de reacciones en redes sociales. “Después de tanto tiempo, paso por aquí más calmado (...) para pedir perdón a mi familia, a la mujer que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mí y fui egoísta al no escucharla. Fuiste tú la que me decía mis verdades y no las quería escuchar. Perdón por todo eso y todas las cosas que cometí y te herí”, dice la primera parte de la publicación del volante.

La segunda parte de lo que escrito por el jugador dice lo siguiente: “Sé que me perdonarás porque tu corazón siempre fue protegido por el Señor, siempre cuidaste de nuestro hogar, de nuestros hijos y yo destruí cada semilla que sembrabas. Quiero decirte que tú no mataste a nadie con lo que revelaste. Sé que estuviste en un momento vulnerable, pero tú tuviste razón en todo. Eres una magnífica amiga, hija, pero sobre todo una mujer y madre maravillosa. Tú y mis hijos son lo más grande y maravilloso que Dios me dio”.

