“Tu nombre y el mío” se llama la nueva serie biográfica que estrenará América TV en 2024, y contará la historia de Deyvis Orosco. El popular ‘Bomboncito de la Cumbia’ formó parte de la Preventa del canal de Pachacamac como el protagonista de la ficción que dirigirá Michelle Alexander e interpretará el actor peruano, Mario Cortijo. A propósito de las duras críticas recibidas por internautas y la conductora de “Magaly TV, La Firme” acerca del anunciado proyecto, te contamos qué fue lo dijo el líder del Grupo Néctar, y cómo se defendió públicamente.

¿QUÉ DIJO DEYVIS OROSCO SOBRE LAS CRÍTICAS REFERENTES A LA SERIE QUE CONTARÁ SU VIDA VÍA AMÉRICA TV EN 2024?

Hace 17 años, y precisamente luego del sensible fallecimiento de Jorge Orosco Torres, más conocido como Jhonny Orosco, fundador del Grupo Néctar, Michelle Alexander junto a Del Barrio Producciones crearon la serie llamada “Néctar en el Cielo”, y a partir del 2024, los televidentes serán testigos de una similar propuesta, pero en esta ocasión narrando la biografía de Deyvis, el ‘Bomboncito de la Cumbia’ que responde fuerte y claro a las críticas dirigidas hacia él directamente y la serie en sí por cuestionados diversos aspectos.

A través de América TV, “Tu nombre y el mío” pasará a estrenarse oficialmente en 2024, teniendo como actor protagónico a Mario Cortijo, un joven director también de 28 años que indirectamente forma parte de los cuestionamientos emitidos hacia la nueva ficción por parte de varios internautas y la siempre polémica Magaly Medina mediante “Magaly TV, La Firme”.

En relación a las críticas sobre la apariencia física del intérprete que actuará como él y el argumento de la serie biográfica que narrará su vida e inicios en la música tras la muerte de Jhonny Orosco, Deyvis brindó declaraciones para el diario Trome, expresando en principio acerca de sus detractores que ”es gente que no conoce (mi historia), yo no los puedo culpar porque no conocen”.

“Qué se sabe de Deyvis, que cantaba o que tuvo que estar frente al accidente de su padre y que lo tuvo todo fácil, eso es lo que la gente ha pensado estos años”, continuó manifestando el ‘Bomboncito de la Cumbia’ sobre puntualmente la crítica expresada por Magaly Medina entorno a la trama y el contenido de la ficción que protagonizará Mario Cortijo.

Por otra parte, Deyvis Orosco reaccionó con respecto a otro de los cuestionamientos vinculados, en este caso, a la apariencia física de ambos y la poca similitud existente según internautas y la conductora de “Magaly TV, La Firme”, afirmando sentirse muy “orgulloso de ser peruano, soy un cholo power”, y entendiendo además que los dimes y diretes forman parte del medio e involucra siempre a personajes mediáticos o famosos como él.

“Queda claro que si alguien habla de algo es porque sirve, si no sirves no hablan de ti”, remarcó el ahora líder del Grupo Néctar en línea con las duras críticas recibidas por “Tu nombre y el mío” que proyecta a estrenarse en 2024.

CUÁLES FUERON LOS CRÍTICOS COMENTARIOS EXPRESADOS CONTRA DEYVIS OROSCO Y “TU NOMBRE Y EL MÍO”

En las últimas ediciones de “Magaly TV, La Firme”, los cuestionamientos dirigidos hacia Deyvis Orosco y la serie que contará su historia vía América TV en 2024, se volvieron virales e impactaron notoriamente en medios del espectáculo.

Magaly Medina primero se refirió al argumento de la ficción acerca del ‘Bomboncito de la Cumbia’, considerando que “realmente no veo gran mérito en Deyvis, ¿qué éxito ha logrado?”, e indicando además que “a mí me parece realmente una tontería que una productora quiera hacer una bioserie de él”.

Asimismo, y sobre los rasgos físicos de Deyvis Orosco y Mario Cortijo, la conductora del programa emitido por ATV, dijo que bajo su consideración, el actor “no se le parece en nada a Deyvis, o sea, no hay ningún punto de comparación”, generando aún más controversia al realizar comentarios asociados a su perfil y procedencia.

“Deyvis es más autóctono, tiene otro biotipo totalmente diferente. Este chico tiene ojos bonitos, es guapo”, manifestó Magaly Medina, originando con ello la rápida respuesta del líder del Grupo Néctar.