Si bien Paolo Guerrero fue noticia en las últimas horas tras hacerse oficial su llegada a César Vallejo, Ana Paula Consorte, su novia, también ha dado que hablar en las distintas redes sociales. Esto se debe a que la brasileña hizo particulares publicaciones en su cuenta de Instagram, se regresó repentinamente a su país y fue captada, aparentemente llorando, por las cámaras de Magaly TV: La Firme. Como se esperaba, se generaron muchas especulaciones sobre una posible pelea con el atacante.

Ana Paula fue abordada por los periodista de Magaly TV: La Firme en el momento que estaba pronto a partir a Brasil. Con una gorra puesta, y con la ropa que vistió un día antes, la modelo respondió escuetamente cuando le preguntaron sobre Guerrero. “No, el ya está donde está”, comentó.

¿Cuántos hijos tiene Ana Paula Consorte, novia de Paolo Guerrero?

Consorte tiene una hija mayor, a quien la tuvo en su anterior relación con el exfutbolista del club Botafogo de Brasil, Maicosuel (Maicosuel Reginaldo de Matos). Ella en el presente tiene 10 años de edad y siempre se han mostrado muy cercanas. Además, con el ‘Depredador’ tiene dos hijos.

Los extraños mensajes que publicó Ana Paula Consorte una vez que se oficializó que Paolo Guerrero jugará en César Vallejo

En la primera historia de Instagram que publicó, la brasileña utilizó un filtro para darse la apariencia de un payaso. Además, esta vino acompañada de un mensaje que causó confusión entre sus seguidores. “¿Hay otras personas en esta historia que también se sienten así? ¿O solo la brasilera de aquí?”, escribió.

Luego, la novia del capitán de Perú subió una fotografía en la que se le ve en una playa de Río de Janeiro, en Brasil. Esta vez escribió lo siguiente: “Que sea ligero, que sea pacífico. No aceptes menos de lo que mereces”.

¿Qué más publicó Ana Paula Consorte?

Por último, otra historia de su cuenta de Instagram resaltaba una frase que no deja en claro a quién se la dedica. " Una buena mujer permanece a lado del hombre aún sabiendo que él miente, que él trae, que él engaña. Y esa mujer es la mamá de él, mi amor, nosotras no. El golpe está ahí”.

¡Se indignó! Este fue el contundente mensaje que envió Paolo Guerrero a ‘Peluchín’: “No esperaba eso de ti”

El conductor de “Amor y Fuego” decidió leer el mensaje en vivo y en directo en dicho programa. El ‘Depredador’ le recriminó al comunicador y le señaló que los mensajes de extorsión que recibió su mamá “no son un juego”.

“No le hizo gracia de lo que opinamos y me escribió un poco indignado, me mandó un recorte de Trome y me dice que " esos mensajes no son un juego, no puedo creer que tú estés apoyando que estos delincuentes se salgan con la suya, no esperaba eso de ti, no sé si estos mensajes son normales o así le manden mensajes a tu madre”, empezó diciendo ‘Peluchín’.

Asimismo, Gonzáles añadió: “Bueno, mi madre ha recibido mensajes amenazantes desde que tengo uso de razón porque mi papá trabajaba en una zona roja en nuestro país como lo es Tarapoto y él tuvo la valentía y osadía para muchos nunca abandonar. Incluso tuvo que escaparse en la propia camioneta de los secuestradores para llegar a Lima y tenerlo que ir a recogerlo del aeropuerto, sin zapatos, de esos temas tengo para contarte varias cosas Paolo, de las que he vivido con mi familia”.

Aprende a actualizar la dirección de tu domicilio de manera sencilla y desde la comodidad de tu hogar.