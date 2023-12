Ante las recientes declaraciones de Magaly Medina sobre la partida de Juliana Oxenford de ATV, la reconocida periodista tomó sus redes sociales para abordar las especulaciones en torno a si el rating fue un factor determinante en su salida. En un contundente mensaje en su cuenta de Twitter, la periodista desafió lo dicho por la comunicadora de espectáculos. ¿Qué es lo que dijo? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber.

¿EL RATING DETERMINÓ LA SALIDA DE JULIANA OXENFORD DE ATV? ESTO DIJO LA PERIODISTA

La periodista Juliana Oxenford respondió a las declaraciones de Magaly Medina sobre su programa y la salida de ATV, defendiendo el éxito y la incomodidad que el programa ha generado en “muchos”, así como su compromiso con la democracia.

En su cuenta de Twitter, señaló que podría presentar cifras de rating y minutos de comerciales, pero no siente la necesidad de defenderse, ya que su enfoque siempre fue en defensa de la democracia y no en sus propios intereses o amistades.

Oxenford no atribuyó su salida a cuestiones de rating, destacando la naturaleza incómoda pero exitosa de su programa.

“Podría sacar las cifras de rating, mis minutos de comerciales, pero no tengo nada de que defenderme. He hecho un programa incómodo para muchos, exitoso y en defensa de la democracia. Nunca de mis intereses ni de mis amigos”, dijo.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LA SALIDA DE JULIANA OXENFORD DE ATV?

Magaly Medina arremetió de nuevo contra la periodista Juliana Oxenford, quien anunció su salida de ATV para el próximo 15 de diciembre.

En ese sentido, la presentadora de espectáculos utilizó unos minutos de su programa, “Magaly TV la Firme”, emitido el pasado 28 de noviembre, para referirse nuevamente contra Oxenford.

Medina empezó refiriéndose a la nueva crisis política que tiene el Perú, criticando a lo que ella considera “los caviares”, a quienes acusó de estar asustados por haber perdido supuestamente su influencia en el aparato estatal.

“Todos los caviares están saliendo de sus agujeros, de todos lados, los vizcarras y todos sus aliados están perdiendo el poder en el Ministerio Público. Acá hay una también, esto es un loquerío, ojalá todo vuelva a la normalidad”, comentó refiriéndose a Juliana Oxenford.

Tras iniciar su comentario, Magaly criticó a Oxenford por despedirse retiradamente en el horario de su noticiero, echando a la periodista directamente.

“Además, hay una que se despide todos los días en este canal, ya vete pues, deja de anunciar que te vas, te vas y no te has ido”, dijo. “Ya me voy en 15 días, vengan para que los entreviste porque ya me voy”, ándate ahorita, toma tu carro y ya. En fin, hay cosas que no puedo disimular, qué vamos a hacer”, agregó.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR ‘CAVIARES’ Y POR QUÉ SE USA MUCHO EN POLÍTICA?

El término “caviares” se utiliza en el ámbito político para referirse a personas que tienen una posición política, social y económica más privilegiada, con tendencias progresistas o de élite. Está asociado con aquellos que tienen una visión liberal, educada y que pueden pertenecer a círculos intelectuales o de clase alta. A menudo, se utiliza de manera peyorativa para señalar a individuos que se perciben como alejados de las realidades cotidianas o que adoptan ideologías políticas consideradas como más elitistas.

La expresión tiene sus raíces en la idea de que quienes consumen caviar, un alimento considerado de lujo, representan a una élite social y económica. En política, se utiliza para señalar a aquellos que, según la percepción popular, abogan por políticas que podrían beneficiar a las clases altas en lugar de atender a las necesidades de la mayoría.

Es importante tener en cuenta que el uso de este término puede variar según el contexto cultural y político, y su empleo a veces puede ser polémico, ya que puede simplificar y estereotipar a individuos y sus creencias políticas.