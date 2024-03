Ezio Oliva es uno de los artistas que ha sabido mantener exitosamente su carrera musical. El cantante, además, junto a Karen Schwarz, conforman una de las parejas más sólidas en el ámbito de la farándula en Perú. Y, en las últimas horas, en una entrevista con Verónica Linares en el programa “La Linares”, el cantante reveló en exclusiva a qué se dedicó una vez que terminó su etapa de rockero en la banda juvenil Ádammo. Aquí te contamos todos los detalles.

Este fue el particular negocio en el que trabajó Ezio Oliva tras el éxito fugaz de Ádammo y quedar en bancarrota

“Cuando termina Ádammo quedé en la bancarrota”, dijo Ezio. Esta confesión sorprendió a la misma Verónica Linares. Luego, el artista se explayó mucho más sobre todo lo que sucedió en esta etapa de su vida.

“Una marca de zapatillas no auspició durante todo el tiempo que duró Ádammo. Entonces pensé que tengo y eran 200 pares de zapatillas. Hice un excel y vi cuanto tenía en la cuenta algo de mil o 1500 dólares que era como mi seguro, tenía mi carro que lo pagaba mensualmente”, contó Oliva.

¿Qué más contó Ezio Oliva?

De esta manera, Ezio contó qué decidió hacer con los 200 pares de zapatillas: “Me fui al óvalo Gutiérrez. En esa época en el Óvalo estaba la gente de la revista de Magaly tomando fotos a la gente que salía del cine. Ahora digo ¿cómo hago para que no me ampayen? que no vean a Ezio Oliva, el exitoso entre comillas de Ádammo vendiendo zapatillas para vivir”.

Por último, el cantante nacional cerró su anécdota contando lo siguiente: “Me fui a uno de los señores que compraban, me daba un precio y le reducía para que no le diga a nadie que yo se lo vendía. Un caballero nunca dijo nada, porque lo que hubiese sido, lo que hubiese vendido en ese momento, la foto, Ezio viviendo de vender zapatillas”.

¿Por qué se molestó Ezio Oliva con Karen Schwarz?

Ezio Oliva expresó su malestar hacia su esposa, Karen Schwarz, luego de que ella revelara detalles íntimos de su vida en una entrevista en el programa ‘La Linares’.

Oliva confrontó a Schwarz, expresando su incomodidad por la falta de consulta previa antes de divulgar información personal frente a cámaras. Afirmó que preferiría que ciertos temas de su intimidad no fueran expuestos públicamente, especialmente sin su consentimiento.

El cantante peruano explicó que, aunque reconoce que es la entrevista de Schwarz, le solicitó que en el futuro consulte con él antes de revelar aspectos privados de su vida en público.

A pesar de las diferencias surgidas a raíz de este incidente, Oliva señaló que estas situaciones han fortalecido su relación de pareja, destacando que a pesar de ser ‘polos opuestos’, lograron encontrar un equilibrio basado en el amor mutuo.

