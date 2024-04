La espera ha terminado: el actor elegido para dar vida a Deyvis Orosco en la serie “Tu nombre y el mío” ha sido finalmente revelado. Tras meses de especulaciones y rumores sobre quién encarnaría al reconocido cantante de cumbia en esta producción, la incógnita ha sido despejada. En la siguiente nota entérate de qué artista interpretará al hijo del fallecido intérprete.

QUIÉN ES EL ACTOR PERUANO QUE INTERPRETARÁ A DEYVIS OROSCO EN SERIE “TU NOMBRE Y EL MÍO”

El actor peruano Mario Cortijo ha confirmado su participación como Deyvis Orosco en la próxima serie “Tu nombre y el mío, con cariño”, desmintiendo así los rumores de su posible desvinculación del proyecto.

Tras especulaciones surgidas por declaraciones del conductor de ‘Todo se filtra’, conocido como ‘Metiche’, sobre la participación de Cortijo, el actor expresó su entusiasmo y compromiso con el proyecto.

Cortijo destacó el honor y la responsabilidad que siente al interpretar a una figura prominente de la cultura y música local como Deyvis Orosco, y reveló haber tenido la oportunidad de conocer personalmente al cantante, describiéndolo como una persona calmada y acogedora.

A pesar de ciertas controversias sobre su parecido físico con el cantante, la confirmación de Cortijo como protagonista desmiente los rumores de su posible exclusión del proyecto, asegurando su participación en la serie biográfica sobre la vida de Deyvis Orosco.

¿QUÉ DIJO DEYVIS OROSCO SOBRE LAS CRÍTICAS REFERENTES A LA SERIE QUE CONTARÁ SU VIDA Y SE EMITIRÁ POR AMÉRICA TV EN 2024?

Hace 17 años, y precisamente luego del sensible fallecimiento de Jorge Orosco Torres, más conocido como Jhonny Orosco, fundador del Grupo Néctar, Michelle Alexander junto a Del Barrio Producciones crearon la serie llamada “Néctar en el Cielo”, y a partir del 2024, los televidentes serán testigos de una similar propuesta, pero en esta ocasión narrando la biografía de Deyvis, el ‘Bomboncito de la Cumbia’ que responde fuerte y claro a las críticas dirigidas hacia él directamente y la serie en sí por cuestionados diversos aspectos.

A través de América TV, “Tu nombre y el mío” pasará a estrenarse oficialmente en 2024, teniendo como actor protagónico a Mario Cortijo, un joven director también de 28 años que indirectamente forma parte de los cuestionamientos emitidos hacia la nueva ficción por parte de varios internautas y la siempre polémica Magaly Medina mediante “Magaly TV, La Firme”.

En relación a las críticas sobre la apariencia física del intérprete que actuará como él y el argumento de la serie biográfica que narrará su vida e inicios en la música tras la muerte de Jhonny Orosco, Deyvis brindó declaraciones para el diario Trome, expresando en principio acerca de sus detractores que “es gente que no conoce (mi historia), yo no los puedo culpar porque no conocen”.

“Qué se sabe de Deyvis, que cantaba o que tuvo que estar frente al accidente de su padre y que lo tuvo todo fácil, eso es lo que la gente ha pensado estos años”, continuó manifestando el ‘Bomboncito de la Cumbia’ sobre puntualmente la crítica expresada por Magaly Medina entorno a la trama y el contenido de la ficción que protagonizará Mario Cortijo.

Por otra parte, Deyvis Orosco reaccionó con respecto a otro de los cuestionamientos vinculados, en este caso, a la apariencia física de ambos y la poca similitud existente según internautas y la conductora de “Magaly TV, La Firme”, afirmando sentirse muy “orgulloso de ser peruano, soy un cholo power”, y entendiendo además que los dimes y diretes forman parte del medio e involucra siempre a personajes mediáticos o famosos como él.

“Queda claro que si alguien habla de algo es porque sirve, si no sirves no hablan de ti”, remarcó el ahora líder del Grupo Néctar en línea con las duras críticas recibidas por “Tu nombre y el mío” que proyecta a estrenarse en 2024.

¿CÓMO FUE LA BODA DE DEYVIS OROSCO Y CASSANDRA SÁNCHEZ?

Luego de cinco años de relación y dos años desde el nacimiento de su primer hijo Milan, la pareja decidió unir sus vidas con el matrimonio en el hotel Miraflores Park el pasado jueves 21 de diciembre de 2023. Los detalles de la boda fueron revelados a través de las redes sociales de los invitados.

Deyvis Orosco llegó al altar del brazo de su madre Eva Atanasio, quien lució un vestido azul oscuro, fiel al ‘dress code’ (código de vestimenta) que los novios pidieron para la ceremonia. Por su parte, Cassandra Sánchez llegó con un elegante vestido blanco, hecho por la diseñadora Cinthia Vigil.

A la celebración de la boda llegaron invitados reconocidos en el medio artístico local, empezando por Jessica Newton, la madre de la novia. A ella se sumó la presencia del estilista Carlos Cacho y las reinas de belleza Valeria Piazza, Laura Spoya y Camila Escribens.

En la íntima ceremonia, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se dieron el “sí, acepto”, recibiendo el aplauso de sus fieles acompañantes. En el baile protocolar, ambos no dejaron de sonreír en ningún momento.

Cabe señalar que, si bien la ceremonia civil se realizó el año pasado en Perú, la boda religiosa está prevista para este 2024, pero se desconoce si planea realizarse en España. Según Jessica Newton, aún está por decidirse si el evento se llevará a cabo en el país europeo, lo que podría significar una celebración internacional, incorporando así la familia de su esposo y una gran celebración.