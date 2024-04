Así Luciana Fuster le dijo adiós a su perrita fallecida

Durante estos días, Luciana Fuster no la viene pasando bien debido al fallecimiento de su amada mascota llamada Savanna. De esta manera, la reina de belleza desde Tailandia utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje a su adorable perrita, quien partió la tarde del viernes 26 de abril en Lima. Todos los detalles sobre dicha misiva en esta nota.

¿QUÉ MENSAJE MANDÓ LUCIANA FUSTER TRAS LA MUERTE DE SU MASCOTA?

El último viernes, Luciana Fuster recibió una triste noticia mientras se encontraba en Tailandia cumpliendo con diversas actividades como Miss Grand International. Su perrita llamada Savanna, quien fue su compañera por más de siete años, falleció a causa de varios problemas de salud que padecía. Por consiguiente, la modelo utilizó sus redes sociales para escribir un doloroso mensaje de despedida.

“Savanna, fuiste y serás por siempre la mejor bebé que alguien ha tenido. La más chiquita, la más valiente y la más fuerte definitivamente porque nos tocó vivir con esos horribles problemas de salud, controles frecuentes y medicinas a diario”, dice el inicio de su mensaje.

Además, la novia de Patricio Parodi estuvo muy apenada ya que se encontraba lejos de su perrita en aquel momento y no tuvo la oportunidad de despedirse de ella. “Deseaba tanto volver a Lima para verte y hacerte cariñito. Me duele el corazón. Fueron los mejores siete años de mi vida por todo tu amor y compañía. Gracias por llegar a mí, por enseñarme tanto, por quedarte tanto, como aguantaste, por todas las veces que lloré sola en mi cuarto y te abracé porque tu calma e inocencia eran inigualables”, narra.

“No tengo consuelo porque tú eras mi consuelo. Perfecta en todos los sentidos, noble, tranquila, preciosa, compañera, alegre, comelona, y engreída. Te voy a extrañar inmensamente ratona de mi vida. Fer, mamá y yo te amamos por toda la eternidad. Descansa en paz”, agregó.

¿CUÁL FUE EL COMUNICADO DE LUCIANA FUSTER PARA SUS SEGUIDORES?

Luciana Fuster también utilizó sus historias de Instagram para lanzar un comunicado dirigido a sus seguidores, donde les pide comprensión por no mostrar felicidad y alegría ya que no se siente bien a causa de que su perrita Savanna partió de este mundo. Sin embargo, la exchica reality agradeció la muestras de cariño que viene recibiendo por parte del público.

“Tengo una tristeza profunda e inexplicable. Lamento mucho si en esta etapa no reciben la energía que siempre tienen de mí y la que todos esperan. Me duele que sea de esta manera, pero en la vida nadie manda, solo Dios. Hay situaciones en las que no se encuentra consuelo. Les agradezco sus mensajes”, escribió.