Tras la emisión de las imágenes vertidas por “Amor y Fuego”, Julián Zucchi está en el ojo de la tormenta debido a una presunta infidelidad de la cual es acusado por su expareja, Yiddá Eslava. Los dimes y diretes han empezado a encender las redes sociales, y originado que el actor argentino saliera a pronunciarse públicamente luego de ser captado besándose con una de las reporteras de “Magaly TV, La Firme”, programa para el cual brindó declaraciones exclusivas acerca del presunto acto desleal cometido mientras mantenía una relación sentimental. Conoce la respuesta ofrecida, los detalles y versiones sobre el nuevo lío mediático que protagonizan los creadores de “Sí, Mi Amor”.

QUÉ RESPONDIÓ JULIÁN ZUCCHI TRAS SER ACUSADO DE INFIEL POR YIDDÁ ESLAVA

Un nuevo lío mediático vinculado a personajes del mundo del entretenimiento, viene causando polémica en medios luego del ‘ampay’ protagonizado por Julián Zucchi y una de las reporteras de “Magaly TV, La Firme” llamada Priscila Mateo, que a su vez ha propiciado la reacción de Yiddá Eslava acusándolo de infiel a nivel nacional.

El escándalo desatado, también, en redes sociales, nació a partir de la confesión realizada por la también actriz luego de las imágenes vertidas por “Amor y Fuego” donde se le observa a su expareja besándose con la integrante del equipo de trabajo que lidera Magaly Medina.

Tras lo sucedido y emitido a nivel nacional, Yiddá Eslava salió a arremeter contra la nueva relación que estaría iniciando Julián Zucchi, dejando entrever que se conocen desde hace mucho tiempo, y posteriormente asegurando que él le fue infiel mientras estaban juntos todavía.

Ante las acusaciones, el también creador del exitoso “Sí, Mi Amor” refirió en contacto con “Magaly TV, La Firme”, que todo se debe a una malinterpretación en un periodo de crisis intensa vivida como pareja y transcurrida a partir del viaje llevado a cabo hacia Argentina.

“En ese momento yo no pude ni tener una infidelidad, solo verme con una amiga”, manifestó Julián Zucchi luego de que Yiddá Eslava lo acusara de infiel, asegurando además que “son versiones distintas”.

Según el actor argentino involucrado en este lío mediático, su expareja tomó de mala forma que en aquella oportunidad, él se encontrara con otra mujer estando solo en Argentina, y por ese motivo lo estaría tildando de tal forma.

Asimismo, y a continuación, reveló que Yiddá Eslava conocía todos sus movimientos debido a la localización conectada entre dispositivos, cuyo sistema es conocido mundialmente como GPS, razón por la cual acaba de acusarlo de infidelidad vía “Amor y Fuego”.

DE QUÉ MANERA YIDDÁ ESLAVA REVELÓ PÚBLICAMENTE QUE JULIÁN ZUCCHI LE HABÍA SIDO INFIEL

“Amor y Fuego” se encargó de emitir el video donde Julián Zucchi y Priscila Mateo, reportera de “Magaly TV, La Firme”, aparecen juntos y besándose en un club nocturno, y unos días hizo lo propio lanzando en exclusiva el testimonio de Yiddá Eslava, quien lo acusa de haberla traicionado en Argentina.

“Yo me separé de Julián porque me fue infiel”, reveló la ex “Combate” admitiendo que lo descubrió, pero decidió callar por el bienestar de sus hijos en común.

Entre lágrimas, dijo que tras encontrar evidencias de la infidelidad de Julián Zucchi, “claramente se rompió el vínculo de amigos, y de pareja”, decidiendo también evitar comentarlo en su momento por el cariño que le tenía.

Cabe resaltar, que la tercera en discordia, de acuerdo a lo manifestado por Yiddá Eslava, no es la reportera de “Magaly TV, La Firme”, Priscila Mateo, “ella no se metió en mi relación”, y muy por el contrario de lo que se especula, le desea lo mejor a su expareja.

QUIÉN ES PRISCILA MATEO, LA REPORTERA DE “MAGALY TV, LA FIRME” QUE FUE AMPAYADA CON JULIÁN ZUCCHI

El 2024 inició en medio de emisiones de ‘ampays’ que remecieron la farándula peruana, siendo la última una que dejaría entrever la presunta infidelidad de Julián Zucchi tras las declaraciones vertidas por Yiddá Eslava, quien se pronunció al respecto luego de verlo besándose con una de las reporteras que labora en ATV para “Magaly TV, La Firme”.

“Amor y Fuego” fue el programa encargado de revelar las imágenes exclusivas donde a ambos se les observa abrazados y muy cariñosos cerca a personas bailando en un club nocturno, pero lo que más viene generando controversia es la labor desempeñada por Priscila Mateo Guerrero, la joven periodista cuya función en el programa de Magaly Medina se ha puesto en tela de juicio.

La reportera que protagoniza el ‘ampay’ junto a Julián Zucchi, según información recogida de redes sociales como LinkedIn, estudió en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) entre el 2015 y 2019, y dentro de la misma llevaba a cabo, por ejemplo, la cobertura de las actividades realizadas internamente, y también entrevistas desarrolladas para el noticiero USIL TV.

Antes de formar parte de “Magaly TV, La Firme”, Priscila Mateo Guerrero trabajó redactando notas vinculadas al entretenimiento, actualidad, y política, entre otros, en el Grupo Epensa SAC (Diario Ojo), luego durante 2 meses casi las mismas funciones en 2020 para el Grupo La República, y previo a llegar a ATV, inició su recorrido como corresponsal o periodista de campo en Latina a través de “Mujeres Al Mando”.

Cabe resaltar, que actualmente la reportera con amplia experiencia en medios de comunicación dentro de Perú, también cuenta con la nacionalidad mexicana, y desde el lunes 14 de marzo de 2022 integra el equipo liderado por Magaly Medina, la famosa conductora de espectáculos cuyo pronunciamiento no se hizo esperar vía canal 9.

¿CÓMO FUE EL PRIMER CONTACTO ENTRE JULIÁN ZUCCHI Y LA REPORTERA DE “MAGALY TV, LA FIRME”? ESTO REVELÓ MAGALY MEDINA TRAS EMISIÓN DE ‘AMPAY’

Magaly Medina ahora es quien sale en defensa de una persona ampayada a raíz de las imágenes reveladas por “Amor y Fuego” donde su reportera, Priscila Mateo, aparece besándose con Julián Zucchi.

En esta ocasión muy particular, la afamada conductora de espectáculos brindó detalles sobre el manejo interno que han tenido con respecto a este tema, expresando en principio durante la edición de “Magaly TV, La Firme” del martes 12 de marzo, que “el 17 de enero se hace el primer contacto con Julián Zucchi para entrevistarlo en su departamento de soltero y no lo hizo mi reportera”.

“La vez que la reportera asignada al caso va a hacer esta nota, es la primera vez que ella lo conoce personalmente”, aseveró Magaly Medina en un pronunciamiento donde desmiente las palabras, según ella “temerarias”, de Yiddá Eslava, quien deja entrever que se conocían desde que ellos estaban juntos.

Resulta importante destacar, que Julián Zucchi expresa lo mismo que la popular ‘Urraca’, afirmando que la primera vez que la vio fue el 24 de enero de 2024, fecha de realización de la entrevista en el departamento donde empezó a vivir tras la mediática separación de la también actriz.