En medio de la polémica generada hace 8 años aproximadamente por el rompimiento de la relación que conformaron Mario Hart y Leslie Shaw, ambos personajes iniciaron un fuego cruzado que actualmente genera titulares de portada e interacciones. Pese a la cantidad de años separados, la cantante aprovecha cada oportunidad para arremeter contra el intérprete de “Yo No Fui”, y éste responderle tajantemente en diversos medios. A propósito de este dime y direte que no cesa, Korina Rivadeneira, actual pareja del piloto de automovilismo, fue consultada al respecto y terminó respondió en su defensa.

¿QUÉ DIJO KORINA RIVADENEYRA SOBRE LAS CRÍTICAS DE LESLIE SHAW A MARIO HART?

Con más de 5 años juntos y 2 hijos en común, Korina Rivadeneira, actriz nacida en la ciudad venezolana de Valencia, y Mario Hart, piloto de automovilismo y ex ‘chico reality’ al igual que ella, sostienen una de las relaciones sentimentales vinculadas al espectáculo más duraderas, pero actualmente la conviven entre los ácidos comentarios vertidos por Leslie Shaw en contra del cantante urbano, y un dime y direte que también encontró respuesta por parte de la modelo radicada en Perú desde hace mucho tiempo.

Si bien el vínculo amoroso entre los intérpretes de “Tal Para Cual” terminó en 2015, los cruces verbales continuaron esporádicamente hasta que el 5 de noviembre de 2023 nuevamente se expresó mal sobre el panelista de “Mande quien mande”, quien semanas atrás había anunciado que retornaría a los escenarios musicales a pedido de sus fans.

Por este motivo, Korina Rivadeneira habló en exclusiva para “América Espectáculos”, y al respecto dijo inicialmente que “estamos tan bien en este momento que nada nos va a afectar”, remarcando en que la relación con Mario Hart va viento en popa, y enfocados en cada proyecto personal emprendido.

“Nada se puede interferir (en nuestro amor)”, continuó afirmando la actriz de “Un matrimonio inesperado” acerca de las críticas que vuelve a recibir el piloto de automovilismo por parte de Leslie Shaw, revelando además que ambos están en una fase muy productiva, llena de aspiraciones, y por ello no quiere “darle más pie a eso, no tiene mucho sentido y menos cuando no tiene nada que ver con nosotros”.

Finalmente, y siempre evitando mencionarla, Korina Rivadeneira confirmó que conversó con Mario Hart sobre el tema en cuestión, expresando que “él ha decidido no responder y me parece muy bien”, ya que actualmente “está haciendo de todo”, puntualizó la modelo venezolana en relación a la vuelta del “Yo No Fui” en discotecas y otros escenarios del país.

“Mejor que lo deje ahí nomás”, dijo por último no sin antes añadir y dejar claro que hoy vive una “etapa donde todo es bonito, lleno de bendiciones, mucho amor”.

¿POR QUÉ RAZÓN LESLIE SHAW VOLVIÓ A CRITICAR A MARIO HART?

El 5 de noviembre, Flowreando de Gianina Portugal emitido por YouTube contó con la participación de una desinhibida Leslie Shaw que no tuvo reparos en minimizar la carrera musical de Mario Hart.

Tras recibir la pregunta sobre la posibilidad de que vuelvan a reunirse para grabar otra canción así como ocurrió con “Tal Para Cual” en 2019, la intérprete de “Faldita” manifestó “que sería una falta de respeto juntarme con una persona que no está a mi nivel” porque “él está en el subsuelo”.

Sin embargo, las críticas hacia Mario Hart no quedarían ahí porque Leslie Shaw fundamentaría su negativa en que la pareja de Korina Rivadeneira “no es compositor ni productor, no baila, es feo y se viste mal”, insistiendo en que tampoco tiene talento y lo mejor es que se mantenga haciendo deporte.