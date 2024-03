Christian Cueva y Pamela López han vuelto a ser noticia. La pareja fue protagonista de un emotivo reencuentro en medio de un retiro espiritual del que era partícipe el futbolista. Como era de esperarse, esta situación generó todo tipo de reacciones. Magaly Medina, por medio del programa “Magaly TV: La Firme”, opinó lo sucedido. Aquí te contaremos cómo crítico estos hechos la reconocida periodista de espectáculos.

La crítica de Magaly Medina a Pamela López tras imágenes junto a Christian Cueva en retiro espiritual

“Les vamos a mostrar imágenes exclusivas del supuesto arrepentimiento de Christian Cueva. Se fue a un retiro espiritual para que, no sé, suponemos que su esposa Pamela López lo ha obligado de alguna forma a ir a este retiro, para que le curen todas esas obsesiones que él tiene, todos esos problemas que él no sabe manejar por sí mismo”, empezó diciendo Magaly.

Luego, Medina añadió: “Después del último escándalo, seguramente ella le puso de condición que él vaya a este retiro, pensando que la fe en Dios va a salvar a este bandolero, pero bueno”.

¿Qué más dijo Magaly Medina sobre Christian Cueva y Pamela López?

Por último, la ‘Urraca’ aseguró que no cree en el cambio de ‘Aladino’. “Eso viene con los cambios, te conviertes en mejor ser humano, pero no lo haces obligado por las circunstancias. Yo no creo en esos cambios, con todo respeto, los cambios no se dan si la persona no lo quiere hacer. Él está acostumbrado a hacer eso cada vez que hace algunas estupideces, cada vez que pone los cachos, cada vez que vuelve a las andadas, y luego lo perdonan y él sigue como si nada”.

Así fue el emotivo abrazo que se dieron entre lágrimas Christian Cueva y Pamela López en un retiro espiritual

Son varios los momentos del retiro espiritual en los que se ve a Cueva siendo parte. Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue cuando el futbolista y su esposa se encontraron en un escenario. Es entonces cuando el deportista la abraza entre lágrimas.

López corresponde con dicha muestra de cariño y juntos protagonizan una situación bastante emotiva para quienes estaban presente. Antes, durante y después de este gesto, Cueva se dirige a ella con un micrófono en la mano.

“Mi nombre es Christian Cueva, es un momento para mí muy lindo después de una tormenta tan grande que pasé en mi vida”, empieza diciendo el jugador.

Luego, ‘Cuevita’ decide invitar a su esposa a pasar al escenario. “Hoy más que nunca, mi fe en él es mucha más grande. Y, en esta oportunidad, la verdad, quiero invitar a mi esposa”.

Cómo reaccionaron las redes sociales al abrazo que se dieron entre lágrimas Christian Cueva y Pamela López

Como se esperaba, este video se volvió viral y provocó las opiniones de los cibernautas. “Bien Cueva, Dios siempre ayuda”, “Basta de palabras”, “Momento muy emotivo, esperemos que ahora sí puedas cambiar”, “Menos show Cueva”, “Confiamos en ti, Cueva, la selección te necesita”, fueron algunos de los comentarios.

