Pamela Franco y Christian Domínguez conformaban una de las parejas más sólidas de la farándula. Por ese motivo, el ‘ampay’ que protagonizó el cantante hace algunos días generó gran sorpresa. Y fue más inesperado aún que la cumbiambera también se vea involucrada sentimentalmente con Christian Cueva, futbolista de la selección peruana. Sin embargo, con el fin de acabar con los rumores, ella dio una entrevista en la que explicó todo.

La historia de los 280 soles que Cueva le depositó a Pamela Franco, según la cantante

En una conversación con María Pía Copello, en el programa “Mande Quien Mande”, Franco contó todos los detalles y confirmó que sí tuvo una relación sentimental con ‘Aladino’, aunque esto se dio, según ella, antes de relacionarse con Domínguez.

En este contexto, una de las dudas de la audiencia era saber el motivo por el que Cueva le había ‘yapeado’ 280 soles, tal como había asegurado Pamela López, quien si bien todavía es esposa del jugador, ya manifestó que desea separarse.

Según Franco, ella se encontraba en ese momento con una amiga y Cueva le mandó dicha cantidad de dinero ‘para que se relajen’. “Él me escribió y me dijo: ‘Relájense, ahí les invito’. Yo lo leo y no le di importancia. Al día siguiente, me llama Pamela López y yo no me había dado cuenta que ese depósito había llegado a mi cuenta hasta que ella me pasa el pantallazo... Yo pensé que era un chiste lo que hizo él (Cueva) y no iba a ir más allá. Lo hizo por juego porque con 280 soles no me va a mantener. Yo también trabajo. No sé con qué interés lo hizo”.

Cómo empezó el romance de Christian Cueva y Pamela Franco

La cantante señaló que todo empezó inesperadamente. “Estuvimos en idas y vueltas. Era un tema bastante complicado porque me mentía. Me decía una cosa y salía otra... Me enseñaba cosas que me hacían pensar que era verdad... Él me decía que no estaba con su pareja (Pamela López)... Era algo tóxico. Yo me alejé 1.000 veces, pero él estaba ahí siempre. Me equivoqué”, comentó para “Mande Quien Mande”.

¿Cuánto cobra Pamela Franco por cantar una hora con su orquesta?

Según América Hoy, la cantante cobra 6 mil soles por hora. No obstante, si deseas contratarla por dos horas, se produce un descuento, por lo que contratar sus servicios artísticos te costaría 10 mil soles. Sumado a ello, la artista promociona el evento en el que cantará por medio de un video.

Asimismo, si deseas que Pamela anime un evento, deberás pagarle 5 mil soles, mientras que te saldrá 500 soles que tu marca tenga presencia en una historia de su Instagram y 1000 si deseas que aparezca en su perfil de dicha red social.

En su perfil de Instagram, Franco se describe como cantante, bailarina e invita a sus seguidores a suscribirse a su canal oficial de YouTube. Además, deja los números a los que pueden comunicarse si desean contratarla.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre el ‘ampay’ que protagonizó?

El último lunes, Domínguez fue entrevistado por Ethel Pozo y Janet Barboza. El cantante se refirió al ‘ampay’. “Yo tengo que aceptar el error que tuve, pedirle perdón a Pamela y a mis padres por la vergüenza pública”.

Luego, Christian fue consultado sobre si se considera un infiel serial, a lo que respondió lo siguiente: “No me siento así, no sabría decirte si soy aquello. Hasta el momento, no he identificado lo que tengo, no me han brindado un diagnóstico médico para que pueda decirte eso... Voy a llevar terapia, yo vengo de una familia funcional y sé que hay temas que debo tratar”.

