Nicola Porcella se ha convertido en toda una personalidad tanto en Perú como en México, debido a su participación en diversos programas de ambos países. Sin embargo, no muchos saben que en sus inicios se dedicó al deporte profesional, incursionando en el fútbol en el año 2006, donde debutó en el equipo de FBC Melgar y posteriormente llegó a jugar en Deportivo Municipal y Sport Boys. Sin embargo, su carrera futbolística no prosperó.

Sobre esta etapa de su vida habló el influencer recientemente en redes sociales, donde comentó que si se hubiera dedicado por completo al fútbol, hubiese estado jugando en el Real Madrid de España en lugar o al lado de grandes estrellas. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO NICOLA PORCELLA SOBRE JUGAR EN EL REAL MADRID?

En un directo de TikTok, mientras conversaba con el exfutbolista Diego Chávarri, contó que recientemente vio un partido del Real Madrid y le comentó a un amigo que estaba a su lado que si se hubiese involucrado con seriedad en el ámbito futbolístico, hubiese llegado a Europa, jugando específicamente para el Real Madrid y ocupando el lugar de un destacado jugador español. “Estábamos echados viendo el partido y yo le decía: ‘Hermano, yo podría estar jugando por (Daniel) Carvajal”, comentó Porcella entre risas.

Esta declaración generó la risa del ‘Diablito’, quien indicó que si no podía superarlo a él mismo, dudaba que hubiese triunfado en el extranjero. Además, Chávarri se burló del hecho de que no tuvo un puesto fijo, puesto que recordó que Porcella empezó como delantero y terminó como defensa. “Era polifuncional”, expresó Porcella para defenderse mientras sonreía.

¿POR QUÉ NICOLA PORCELLA NO SIGUIÓ JUGANDO FÚTBOL PROFESIONAL?

El ex integrante de ‘Esto es Guerra’ reveló que al principio tomaba con seriedad su carrera fútbolística, especialmente cuando era futbolista de Melgar y se cuidaba fisicamente. Sin embargo, luego de que sufrió la infidelidad de su primera pareja, empezó a beber y ya no prosperó.

“Me pusieron los cachos, comencé a tomar y me desgracié la vida en Arequipa. (...) Yo estaba en Melgar, tenia mi primera enamorada y le tomaron una foto mientras estaba ‘chapando’ en Asia”, reveló el exchico reality. “El fin de semana siguiente, probé mi primer trago y me solté. (...) Arranqué y no paré nunca más”, reveló.

“Me desgracié la vida. Yo estaría acá o estaría jugando allá (en el extranjero) o ya estaría de regreso. Ya estuviera retirado en Europa”, expresó entre bromas.

¿CON QUÉ FUTBOLISTAS INTERNACIONALES SE COMPARÓ NICOLA PORCELLA?

El influencer se comparó en su etapa futbolística con el español Sergio Ramos cuando jugaba de defensa central y con el italiano Andrea Pirlo cuando jugaba de mediocentro defensivo.

Además, consideró que hace unos años hubiese estado compartiendo camerino con el ‘Kun’ Agüero u otros. “Imagínate: ‘Che, llegó el peruano’”, le comentó a Chavarri sobre qué le hubiesen dicho si hubiese compartido vestuario con grandes estrellas.

¿A QUÉ SE DEDICABA NICOLA PORCELLA ANTES DE HACERSE CONOCIDO?

Este personaje peruano nació el 5 de febrero de 1998 en Lima, Perú. En sus inicios se dedicó al fútbol profesional, pero esta carrera no prosperó. Posteriormente, incursionó en el mundo del espectáculo televisivo, con pequeñas apariciones en programas de concurso. Su perseverancia hizo que en el año 2012 alcance la fama nacional en el reality show “Esto es Guerra”, donde se convirtió en uno de los personajes más aclamados por los fanáticos. A raíz de su destacada presencia en el programa de competencias, Nicola Porcella también fue considerado en programas y telenovelas peruanos.

Como parte de su objetivo para internacionalizar su carrera, el influencer recibió la invitación de participar del formato de “Guerreros 2020″. Posteriormente fue convocado para ser uno de los protagonistas en el reality show “La Casa de los Famosos México”, donde quedó en segundo lugar. Su éxito en México le permitió recibir la propuesta laboral de ser uno de los conductores del programa “¡Qué buena hora!” de Unicable, además de tener la oportunidad de actuar en la telenovela mexicana “El amor no tiene receta” de Televisa-Univisión.

Actualmente se encuentra planificando nuevos proyectos personales. Uno de ellos se cumplió recientemente, que fue la apertura en Ciudad de México de su restaurante “Taypá”.