¡No se queda callada! Esposa de Edison Flores respondió a las críticas en redes sociales por su vestimenta: “Saben que vengo en aceite”

Desde hace unos días, Edison Flores se encuentra en el ojo público debido a que reveló en una entrevista que junto a su esposa Ana Siucho atravesaron una fuerte crisis matrimonial. Asimismo, la profesional viene siendo criticada en las redes sociales por su manera de vestir, lo que ha originado que la influencer mencione lo siguiente. Todos los detalles sobre esta polémica en esta nota.

¿POR QUÉ FUE CRITICADA EN LAS REDES SOCIALES ANA SIUCHO?

Ana Siucho utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar algunos looks en relación al Día de la Madre que se celebra este domingo 12 de mayo; no obstante, lo que no esperó fue los fuertes cuestionamientos por parte del público por aparentar más edad con su forma de vestir.

“Hay que ser sincera, la ropa está en nada”, “Ningún outfit te queda, muy seriona”, “Eres linda Ana, pero siempre te veo con la colita en el cabello, podrías lucir mejor”, “La ropa está muy seria, tú eres más joven”, escribieron algunos internautas en la publicación de la red social.

Ante los comentarios, la esposa del centrocampista de la selección nacional tomó la decisión de enfrentar estos mensajes y dejar en claro que ella prefiere mantener su propio estilo y hacer caso omiso a los demás. “¡Jamás! Los que me conocen saben que vengo en aceite”, precisó Siucho respondiendo a una seguidora.

¿QUÉ OPINÓ EDISON FLORES SOBRE EL REGALO DE JEFFERSON FARFÁN?

Edison Flores se presentó en la última edición de ‘Enfocados’ donde reveló que Jefferson Farfán por problemas desconocidos no pudo asistir a su matrimonio por diferentes motivos. Sin embargo, el popular ‘Orejas’ contó que el ‘10 de la calle’ tomó la decisión de brindarle un gran presente de bodas y que se ‘portó de gran manera’.

“El episodio de mi matrimonio fue nervioso, a lo grande, fue un momento hermoso para mí, para ella también. Fue un lindo recuerdo que lo tengo siempre en mi mente”, dijo Edison Flores al conmemorar el día de su boda con Ana Siucho en 2019 a través del podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Por consiguiente, el seleccionado nacional afirmó que Jefferson Farfán le hizo llegar un gran regalo de bodas: “Estaban todos mis compañeros. Le invité a mi tío (Farfán), no pudo ir pero me dio mi regalito... sí (me dio regalo), alta gama. Caballero mi tío. Se portó bien”, contó Edison Flores en el mismo programa.