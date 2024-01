“Tierra Brava” es una nueva apuesta televisiva que reúne a 16 famosos en un entorno de campo, con una casa-estudio, donde se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias cada semana.

Entre los participantes se encontraba la peruana Shirley Arica, pero fue eliminada a fines de noviembre debido a que no pudo salvarse de un duelo de eliminación a raíz de un fuerte golpe que se propinó en la nariz. Sin embargo, su historia con el reality no terminó completamente, pues recientemente la modelo sorprendió a los televidentes con su regreso a la casa-hacienda.

Lo primero que hizo la influencer al retornar al reality de competencia fue reclamarle a Alexandra Méndez, conocida como “La Chama”, por los malos comentarios que expresó sobre ella. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ LE RECLAMÓ SHIRLEY ARICA A “LA CHAMA”?

Durante una dinámica del reality, donde todos fingían estar en un juzgado, Shirley Arica decidió demandar a la venezolana por hablar mal de ella a sus espaldas. “Supuestamente éramos amigas”, expresó la peruana frente a “La Botota Fox”, quien ejercía como jueza.

Según argumentó la influencer, ‘La Chama’ mencionaba que Shirley dormía todo el día, que no hacía nada y que se había metido con casi todas las personas de Lima. Aparentemente, la peruana se percató de todo esto cuando fue eliminada de la competencia.

Ante las acusaciones, la venezolana intentó negarlo todo, aunque sí aceptó que dijo que la peruana se la pasaba durmiendo. Además, dijo que no recuerda haber hablado sobre sus romances, y en caso lo haya dicho, señaló que no se arrepiente pues su vida amorosa no es privada.

Finalmente, el juzgado dio como veredicto que ambas vayan a terapia para que puedan conversar y solucionar sus problemas, según recoge Latina Noticias.

¿DE QUÉ TRATA “TIERRA BRAVA”?

Este reality show sigue la convivencia de 16 participantes chilenos y de otros países en un entorno de campo, que cuenta con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. En este lugar se dividen en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.

El lugar de grabación es un terreno de más de 6 mil metros cuadrados se divide en cuatro áreas destacadas: la casa, la zona de convivencia que incluye patio, corrales de animales, siembras y lugar para enfrentar cara a cara, la zona de juegos y la zona de pruebas de eliminación. Las figuras que comparten la casa podrán vivir en un sector VIP o en una zona sin privilegios según su desempeño en las competencias y sus acciones.

Los competidores del reality serán grabados las 24 horas del día y contarán con un equipo humano de más de 160 personas para documentar cada momento.

¿QUÉ FAMOSOS PARTICIPAN EN EL REALITY?

Los participantes que llegaron al espacio para encontrarse con los animadores del programa (Sergio Lagos y Karla Constant) son los siguientes:

Junior Playboy

Eva Gómez

Pamela Díaz

Jhonatan Mujica

Valentina “La Guerén” Torres

Azzartt Maveth

Uriel Romero “El futuro fuera de órbita”

Camila “Camilísima” Campos

Miguelito Hans Christian Esparza

Camila Arismendi

Simón de la Costa

Fabio Agostini

Shirley Arica

Luis Mateucci

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER “TIERRA BRAVA 2023″?

Este reality chileno denominado “Tierra Brava: Cosecha lo que siembras”, se emite por Canal 13 de Chile. Asimismo, el reality está disponible para el público peruano desde el domingo 1 de octubre. a través de la aplicación de Latina y la página web www.Latina.pe.

El programa se emite de lunes a domingo a las 8:00 p.m. (Hora Perú).