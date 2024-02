Si bien la brasileña Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, mantiene un perfil bajo en comparación con otras personalidades públicas, esto no quiere decir que evite la atención mediática; más bien genera curiosidad en muchos usuarios de las redes sociales, ya que varios buscan conocer todo tipo de información sobre ella. En este sentido, te contamos algunas curiosidades sobre la modelo, como la profesión que ha estudiado.

¿QUIÉN ES ANA PAULA CONSORTE?

Nacida en Brasil, Ana Paula Consorte es una bailarina que formó parte del elenco de ‘Fausto Na Band 2022′ y una modelo que se coronó como ganadora del concurso Miss Novo Hamburgo 2012. Entre las habilidades que posee, está la facilidad que tiene para hablar en público, lo cual ha demostrado en numerosas entrevistas, según recoge La República.

Actualmente, la actual novia de Paolo Guerrero es una influencer que cuenta con una comunidad de un poco más de 280 mil seguidores en Instagram.

¿QUÉ CARRERA PROFESIONAL ESTUDIÓ ANA PAULA CONSORTE?

En junio del 2023, en una entrevista para el programa “Magaly TV La Firme”, la modelo reveló que se encontraba estudiando Derecho en Brasil y que ya se encontraba en la etapa final de la carrera.

“Me estoy graduando de la Facultad de Derecho. Este semestre termino algunas materias en línea y cuando esté en Brasil mi CBT”, contó el año pasado para el programa de Magaly Medina.

¿CÓMÓ EMPEZÓ LA HISTORIA DE AMOR ENTRE ANA PAUL CONSORTE Y PAOLO GUERRERO?

Como se sabe, la modelo y el futbolista empezaron una relación en 2022 y posteriormente se convertirían en padres de dos niños, el cual uno nació en 2023 y otro nació recientemente en este 2024.

Sin embargo, si bien Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte mantienen una relación estable desde hace más de un año, lo cierto es que su historia de amor tuvo inicios complicados, puesto que el peruano reveló haber padecido para conquistarla y sufrido los estragos de su anterior mediático compromiso.

En diálogo con Jesús Alzamora para ‘La Lengua’, Paolo Guerrero abrió su corazón brindando detalles íntimos acerca de la manera como decidió acercarse a la brasileña y las dificultades que tuvo para entablar algún tipo de lazo.

“Ella pensaba que yo estaba en una relación”, manifestó en un principio el histórico goleador de la selección peruana acerca del primer contacto que tuvo con la también bailarina. Por este motivo puntual, recibió “varias trabas de su parte”.

Por otro lado, Paolo no dudó en relatar detalles exactos sobre la vez en la que Ana Paula Consorte le realizó varias preguntas vinculadas puntualmente al romance de 4 años aproximadamente que sostuvo con Alondra García Miró.

“‘¿Cuánto tiempo que no estás en una relación?’, me preguntó. ‘Tres o cuatro meses’, le dije. ‘Pero a ti te involucran todavía’, insistió. ‘Pero, ya no estoy’, replicaba”, comentaba el atacante.

Con el transcurrir del tiempo, finalmente Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte lograron conformar una sólida relación amorosa con dos pequeños niños.

¿ANA PAULA CONSORTE PODRÍA VIVIR EN PERÚ CON PAOLO GUERRERO?

Actualmente, Paolo Guerrero tiene la intención de rescindir su contrato con el Club Deportivo Universidad César Vallejo debido a las amenazas que recibió su familia por parte de presuntos extorsionadores. Sin embargo, el presidente del equipo, Richard Acuña, ha expresado su pedido de que el futbolista cumpla su contrato y se presente en los entrenamientos del equipo trujillano. Debido a este problema, recientemente el delantero nacional llegó al país junto a su pareja Ana Paula Consorte para llegar a un acuerdo.

En este sentido, la modelo brasileña publicó una historia de Instagram en donde se le ve empacando varias maletas, por lo que muchos usuarios especularon que planea quedarse mucho tiempo en el Perú. Por el momento, la influencer no ha opinado sobre los rumores sobre su estadía en el territorio nacional.