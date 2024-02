La temporada 11 de “Al Fondo Hay Sitio” (AFHS) comenzará en breve, mientras Nataniel Sánchez visita el Perú para promocionar su nuevo y primer sencillo. Ahora cantando, la recordada ‘Fernanda de las Casas’ busca hacerse un nombre en el ámbito musical sin descuidar el lado actoral que la llevó a triunfar actuando en la exitosa serie de América TV. En ese sentido, acaba de revelar que la llamaron durante el 2022, y tuvo diálogo directo con una producción cuyo propósito er que retornara interpretando a tan querido personaje. Conoce los detalles sobre dicha reunión según sus propias palabras, y qué condición terminó poniendo para volver a AFHS.

QUÉ CONDICIÓN PUSO NATANIEL SÁNCHEZ PARA RETORNAR A AFHS COMO ‘FERNANDA DE LAS CASAS’

El final de 8 temporadas de AFHS en 2016 marcó la despedida de actores que interpretaron a entrañables personajes como ‘Fernanda de las Casas’, la recordada nieta de Francesca Maldini que llegó a Lima siendo la propia Nataniel Sánchez, y tras participar en diversos programas televisivos promocionando el lanzamiento de su primera canción, reveló los motivos por los cuales no volvió a la serie de América TV.

La actriz multidisciplinar de cine, teatro y televisión está próxima a cumplir 33 años, y desde hace 6 vive en España, país donde radica luego de dedicarle mucho tiempo a la actuación, rubro en el que alcanzó notoriedad gracias a la historia generada entorno al romance con ‘Joel’ (Erick Elera), y que le propusieron retomar poniendo ciertas condiciones.

Mientras promociona “Yo soy la que te dice adiós”, Nataniel Sánchez se dio un tiempo para convertirse en la protagonista del episodio 119 de “La Linares”, el programa conducido por Verónica Linares, a quien le brindaría detalles acerca del diálogo concretado y llevado a cabo con la producción de AFHS que la buscó para retomar grabaciones e integrar el nuevo elenco.

“No tengo conversaciones con AFHS (actualmente), tuvimos en su retorno, ellos me convocaron, hicimos una reunión”, manifestó inicialmente la también cantante y bailarina, reconociendo que lo primero que dijo estuvo vinculado a las condiciones laborales ya que no aceptaría volver bajo las mismas como por ejemplo que “me digan mi horario un día antes”.

Claramente existieron obstáculos que han dificultado el retorno de Nataniel Sánchez como ‘Fernanda de las Casas’, siendo uno de los requisitos, también, el hecho puntual de poder estudiar, y tener libertad para ello, tiempo para organizarse, establecerse realizando otras actividades, entre otras cosas relacionadas a un ritmo de trabajo que en líneas generales le resultó agotador.

Sin embargo, la actriz de 32 años no olvida la oportunidad recibida para actuar en AFHS, serie a la cual le tiene mucho cariño y le agradece por el aprecio que termina recibiendo por el personaje interpretado, afirmando que “por ese amor es que yo decidí grabar un video en el que contaba que no iba a participar” desde la temporada 9.

¿FUE FELIZ NATANIEL SÁNCHEZ DURANTE LOS 8 AÑOS QUE TRABAJÓ EN AFHS?

A nivel actoral, Nataniel Sánchez tuvo su apogeo teniendo activa presencia durante las primeras 8 temporadas de AFHS que terminaron en 2016, y 6 años después pudo concretarse lo que hubiese sido un gran retorno como ‘Fernanda de las Casas’.

Según sus propias palabras expresadas en “La Linares”, y pese a la frustrada vuelta a América TV, la multifacética artista convertida en cantante actualmente, “iba feliz a grabar” durante el tiempo al aire, pero llegó un momento en el que se dijo internamente que “ya cumplió mi ciclo”.

“Justamente mi canción tiene que ver con eso, de que uno no tiene que esperar a estar harto, a que ya no puede más”, indicó Nataniel Sánchez recordando el instante que tomó la decisión de alejarse de AFHS y renunciar antes del capítulo final.

¿NATANIEL SÁNCHEZ MIRA DESDE ESPAÑA LAS NUEVAS TEMPORADAS DE AFHS?

Las preguntas sobre AFHS no pueden faltar en una entrevista realizada a Nataniel Sánchez, actriz peruana radicada en España que dejó huella actuando en AFHS, serie que admite no ver desde la península ibérica por diversos factores.

En principio, dice que ha mirado “por ahí lo que publica Erick, algunas cositas por el Instagram”, argumentando que “no tiene salida (televisiva), y tampoco tiempo de mirar tele” en general.

“Mi televisor está apagado todo el día, (solo) veo series por la noches”, comentó la popular ‘Fernanda de las Casas’ en “La Linares”, manifestando además que como parte de su rutina diaria no consume programas ya que le gusta dormirse muy temprano.