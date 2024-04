Qué fue lo último que conversó Mariella Zanetti con Christian Benavides

El 8 de febrero de 2010, Christian Benavides dejó de existir luego de haber sufrido toda una batalla de lucha contra la terrible enfermedad: cáncer. El fallecido cómico es el hermano menor de Jorge y Alfredo Benavides, quien por estos días ha vuelto a ser mencionado en la farándula peruana debido a unas emotivas palabras de Mariella Zanetti. Todos los detalles sobre sus declaraciones en la siguiente nota.

¿CUÁL FUE LA ÚLTIMA CONVERSACIÓN DE MARIELLA ZANETTI CON CHRISTIAN BENAVIDES?

Mariella Zenetti estuvo de invitada en el programa ‘Estas en Todas’ que se transmite a través de América TV, en la cual estuvo contando varios pasajes de su vida personal y profesional. Entre lo que reveló fue la bonita relación sentimental que tuvo con Christian Benavides, por lo que solo tuvo palabras maravillosas hacia él, resaltando la buena calidad de persona.

“Christian es una etapa de mi vida súper hermosa, yo siempre la recuerdo con mucho amor. Cuando dicen ‘todos los hombres son iguales, son infieles’, yo digo ‘a mí sí me han tocado hombres buenos’. Christian era un caballero, un chico hermoso. Ambos éramos muy jóvenes y cometimos ciertos errores que llegaron a distanciarnos”, dijo al inicio.

Asimismo, la exvedette confesó que tras su separación quedaron como muy buenos amigos, por lo que el hermano de JB la visitaba frecuentemente en su casa ubicada en el distrito de Chorrillos. No obstante, un día Mariella Zanetti se enteró que se encontraba muy enfermo por medio de la prensa y tomó la decisión de llamarlo cuando ella se encontraba en los Estados Unidos sin pensar que era la última vez que escucharía su voz.

“Yo lo llamé y hablamos por teléfono y me dio un consejo muy bonito de la vida. Y le digo ‘te he comprado una gorrita y unos chocolatitos, cuando llegue te los voy a llevar’. Esa fue la última vez que hablé con él”, indicó. Aunque, la actriz cómica sostuvo que se arrepiente de no haberlo visto ni bien llegó a Lima a causa de unos problemas personales. “Es algo que siempre me arrepiento, yo del aeropuerto debí ir a verlo pero lo pospuse. Y de pronto recibo una llamada de su mamá que me dijo que él se había ido. Me quedé con el regalo y con las ganas de verlo por última vez y despedirme de él. Pero yo sé que él era tan bueno y lo entendió”, finalizó para dicho medio.

¿CUÁNTO GANABA MARIELLA ZANETTI EN SU MEJOR MOMENTO?

En la misma entrevista que fue emitida el sábado 20 de abril, Mariella Zanetti no dejó pasar la oportunidad para revelar que en sus mejores momentos solía ganar una cantidad exorbitante de dinero, por lo que decidió invertir dicho dinero para su futuro.

“Si tú no sabes aprovechar tu momento, fuiste, gracias a Dios, soy una persona que ha sabido invertir y hoy por hoy vivo de esas inversiones”, explicó Zanetti. Aunque, luego se atrevió a mencionar el sueldo que recibía por las presentaciones que realizaba todos los días. “No es que reciba como recibía antes que podía ganarme 16 mil dólares en un día trabajando desde tempranito“. precisó.