Tras la suspensión del partido ante Universitario de Deportes, debido al brote de coronavirus que ha generado varios contagios al interior del conjunto limeño, el gerente deportivo de Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), Albert Cabanillas, comentó que en su club se encuentran indignados pues consideran que las autoridades del fútbol local no han tomado una decisión “transparente” y creen que están favoreciendo al conjunto merengue.

Como se recuerda, el partido entre los cremas y el ‘gavilán norteño’, por la fecha 3 de la Liga 1 , se iba a jugar este sábado 27 de marzo, a las 3:30 pm, en el estadio Iván Elías Moreno, en Villa El Salvador. Se conoció que el plantel de la ‘U’ entrará en confinamiento obligatorio por dos semanas.

“Nosotros hemos dicho, desde un principio, que se debe aplicar el reglamento de la liga y ahí es claro. Solamente se puede reprogramar un partido si salen más de seis positivos en la lista de jugadores habilitados dentro de las 48 horas antes, y eso es desde hoy. Entonces, hoy hacían su lista, se pasaba una prueba y si salen más de seis positivos, recién ahí se podía reprogramar el partido. No ha sucedido nada de eso y lo que ha hecho la Comisión Médica de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), según un criterio autoritario y abusivo, es que todos vayan a cuarentena suspendiendo el partido”, indicó el directivo.

Cabanillas recordó que, el año pasado, UTC tuvo 16 jugadores inhabilitados antes de disputar su primer partido, y - según dijo - la Comisión Médica no recomendó suspender sus encuentros.

“¿Por qué ahora tienen un criterio diferente al del año pasado? La Comisión Médica ha favorecido a una institución transgrediendo las mismas reglas del campeonato bajo el supuesto del cuidado de la salud de los jugadores. Los jugadores de UTC no tienen el mismo valor que los de Universitario para cuidarlos también. Es lamentable”, reclamó.

Tras reiterar que con esta decisión el único favorecido es Universitario, el directivo indicó que el área legal del cuadro cajamarquino evaluará el caso para adoptar las medidas correspondientes.

“Acá se protegen intereses particulares, no protegen la salud del resto, porque si fuera así, lo hubiese hecho con Carlos Stein o con otros equipos. Al inicio de la temporada, varios equipos tuvieron bajas, con tres o cuatro jugadores que no son titulares, y como equipo uno quiere jugar con titulares. ¿Por qué la Comisión Médica no sacó el lunes el comunicado de la suspensión del partido ante la ‘U’? Definitivamente, no es transparente su decisión”, sentenció.

