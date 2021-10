Este fin de semana no tendrás razones para pasarla fuera de casa ya que podrás disfrutar de nuevos juegos gratis que estarán disponibles y sin la necesidad de pagar para acceder a ellos. Por eso, te contamos que entre los días 22 y 24 de octubre podrás encontrar los juegos favoritos que son de preferencia y toda una biblioteca digital para Playstation, Xbox, Nintendo Switch y PC.

Por eso, te presentamos un listado con los juegos gratuitos más destacados para este fin de semana para que puedas disfrutar en familia, amigos, o los contactos con quien siempre juegas en línea. Aquí podrás encontrar el listado con enlaces a todos los juegos que se pueden disfrutar completamente gratis para este fin de semana en PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One y PC.

LOS JUEGOS GRATIS PARA PS5 & PS4

Si tienes una PS5 o PS4, no puede dejar de probar los siguientes títulos gratuitos de PS Plus para este octubre: Hell Let Loose, Mortal Kombat X y PGA Tour 2K21. También podrás descargar de PS Store los juegos que son un clásico y se han convertido en tus favoritos: Fortnite, eFootball 2022, Apex Legends, Destiny 2, Enlisted, Splitgate, War Thunder, Mega Zombie, Brawlhalla, Vigor y Super Animal Royale.

QUÉ JUEGOS GRATIS HAY PARA XBOX SERIES X|S & XBOX ONE

Este fin de semana podrá encontrar una serie de juegos que te harán pasar un día demasiado entretenido en familia o con amigos. Los usuarios de Xbox Series X|S y Xbox One podrán encontrar gratis Games with Gold octubre 2021: Aaero (One), Hover (One) y el terrorífico Resident Evil Code Veronica X (X360), así como Back 4 Blood, Echo Generation o Dragon Ball FighterZ.

También tienes la opción en Microsoft Store de descargar algunos juegos gratuitos como Inops, Roblox, COD Warzone, Warface, Capcom Arcade Stadium, Too Human, Neverwinter, Killer Instinct o Space Jam.

CUÁLES SON LOS JUEGOS GRATIS PARA NINTENDO SWITCH

Hay muchos juegos online gratis que “Nintendo eShop” te ofrece en la tienda digital de Nintendo Switch y que te pueden interesar como Onigiri, Deltarune Chapter 1&2, Ninjala, Trove o Skyforge, o los también consagrados Pokémon Unite, Knockout City, Pokémon Café Mix, The Elder Scrolls: Blades, Super Kirby Clash, Sky: Niños de la Luz, o los juegos de Nintendo Switch Online.

¿QUÉ JUEGOS GRATIS HAY PARA PC?

La diversión está asegurada este fin de semana, ya que los jugadores de PC encontrarán una gran opción de posibilidades para descargar. Y es que la tienda digital Epic Store te ofrece un amplio y extenso catálogo donde podrás encontrar opciones gratuitas de Epic Games: Among the Sleep: Enhanced Edition. También Krillbite Studio (Una gran alternativa de terror que es perfecta para estas celebraciones por Halloween).

Tampoco tienes la opción de encontrar algunos juegos en Epic Store como: Genshin Impact, Rocket League, EVE Online, Dauntless, Magic: The Gathering Arena, Rogue Company, Warframe, Paladins, Core, Animation Throwdown, Scavengers. Si no te convencen ve a Steam y encuentra Counter-Strike Global Offensive, Dota 2 o Team Fortress 2, entre otras opciones muy interesantes.

MÁS JUEGOS PARA PC

Tienes toda una serie de posibilidades para escoger este fin de semana y si en la lista de juegos que te hemos dado aún no te convencen también están disponibles en Steam: Elyon, Knights and Castles, Sprite Fantasia, Idle Pins, Ruka, Project Kat, The Hidden Room, Bounty Below, The Darkest Tales - Into the Nightmare, Dota 2, Counter-Strike Global Offensive, Team Fortress y Fallout 76.