Lo que comenzó como un rumor se hizo realidad. Este sábado se pudo conocer que Kim Kardashian pidió formalmente el divorcio a Kanye West , poniéndole fin así a un matrimonio de seis años entre dos de los personajes más mediáticos del mundo del entretenimiento. El gran objetivo de ella es seguir adelante con sus proyectos personales y dejar atrás el pasado. Sin embargo, la pregunta que se hacen todos es la siguiente: ¿cuál fue la razón por la que la modelo y empresaria solicitó el divorcio al rapero? Aquí te lo contamos.

Según la información recogida por ‘E! News’, el divorcio se está llevando de una manera “amigable” y con la madurez del caso. Se sabe que esta separación oficial ha llegado un poco tarde, pues Kardashian quería hacerlo desde el año pasado. “Kim estaba cansada de esperar. Trató de darle una oportunidad. Quería hacer esto el año pasado. Le dio tiempo, pero es tiempo de avanzar con su vida. No hubo engaños”, señaló la fuente a dicho medio.

¿Qué factor pudo haber desencadenado el divorcio de Kim Kardashian y Kanye West?

El matrimonio de la pareja aterrizó originalmente en crisis el verano pasado, en el apogeo del comportamiento errático de West. Sus escándalos públicos comenzaron en julio, después de que lanzó su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos y contó detalles muy personales sobre su familia y matrimonio en la campaña electoral y en las redes sociales.

Asimismo, la fuente aseguró que Kim ha querido reordenar las prioridades en su vida personal. Ahora, ella se dedica mucho más tiempo a sus hijos. La otra cara de la moneda es Kanye, quien no ha estado tan presente en la vida de sus hijos, los cuales han estado viviendo con su madre en California. Por ahora, North, su hija mayor, es quien ha asimilado mejor el divorcio de sus padres.

“North tiene cierto conocimiento de lo que está pasando con Kim y Kanye. Pero la mayoría de los niños siempre los han visto separados, así que no es muy raro verlos separados. Kim les expresó [a los niños] que ama a su papá pero que necesitan estar separados. No entienden completamente lo que está pasando pero ya están acostumbrados a la situación de no verlos juntos”, expresó la fuente a ‘E! News’.

Según el portal, la empresaria pidió el divorcio después de que ambos presuntamente alcanzaron un mutuo acuerdo sobre la división de bienes. Se sabe, además, que no mantienen ningún tipo de comunicación y todo el proceso legal se ha dado a través de sus abogados. Dentro de lo complicado que implica este tipo de situaciones, Kardashian ha recibido el apoyo de sus hermanas y su madre.

