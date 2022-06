Luego de tres años de la presentación de Luis Fonsi en la inauguración de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el cantante puertorriqueño vuelve a Perú para ofrecer un increíble espectáculo a todos sus fanáticos.

Luis Fonsi destaca por sus numerosos eventos donde su música ha sido la encargada de hacer que todo el público baile de alegría. Y aunque tiene un gran repertorio de baladas, su música siempre ha sido movida.

Dicho esto, por motivo de su presentación en el Arena Perú este 15 de junio, les traemos cinco canciones que no pueden faltar en su concierto.

Despacito (2017) | Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

En primer lugar, no puede faltar la canción con la que el puertorriqueño tuvo uno de los mayores éxitos de toda su carrera. “Despacito”, junto a Daddy Yankee, fue un tema que hizo bailar a muchas personas en numerosos países.

Échame la culpa (2017) | Luis Fonsi ft. Demi Lovato

El puertorriqueño se unió a la cantante estadounidense Demi Lovato para regalarnos “Échame la culpa”, una canción que tuvo su gran impulso a lo largo del 2017 y del siguiente año.

Corazón en la maleta (2014) | Luis Fonsi

Probablemente el título no sea muy conocido, pero su estribillo es muy conocido: “Y yo me voy, adiós, me fui, y no me importa”. Dicha frase bailable ha gustado a todos sus fanáticos.

Calypso (2018) | Luis Fonsi ft. Stefflon Don

Para este sencillo, Luis Fonsi buscó una voz con influencias caribeñas, el cual lo encontró en la rapera británica de origen jamaiquino Stefflon Don. Además de toques afrocaribeños y de funk brasileño, “Calypso” tiene mezclas y beats propios de la música electrónica.

Date la vuelta (2019) | Luis Fonsi, Sebastián Yatra ft. Nicky Jam

Junto al romanticismo de Yatra y el ritmo latino de Nicky Jam, Luis Fonsi sumó su encantadora voz para lanzar “Date la vuelta”, un tema muy pegajoso y lleno de baile.