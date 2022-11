MAMA Awards 2022 EN VIVO: Nominados, cuándo, a qué hora y cómo seguir la premiación del K-pop

[#2022MAMA] D-1



❗IT'S TOMORROW❗

Check one more time where you can watch #2022MAMAAWARDS



📌Red Carpet

2022.11.29(TUE)-30(WED) 4PM(KST)

📌Awards Ceremony

2022.11.29(TUE)-30(WED) 6PM(KST)



World’s No.1 K-POP Awards

2022 MAMA AWARDS

2022.11.29(TUE)-30(WED) 6PM(KST)#MAMAAWARDS pic.twitter.com/i8SUeEeIfJ