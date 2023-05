Tal como se esperaba, el fallecimiento de Julián Figueroa todavía sigue siendo duro de procesar para su madre, Maribel Guardia. El actor y cantante tenía una gran relación con su progenitora, y así lo ha dejado notar su mamá en cada entrevista que ha dado en las últimas semanas. Ahora, la presentadora costarricense-mexicana recordó a su hijo de una manera especial en el Día del Niño de México.

Maribel Guardia: ¿cómo recordó a su hijo Julián Figueroa en el Día del Niño?

El domingo 30 de abril se festejó el Día del Niño en México. En este contexto, Guardia utilizó sus redes sociales para compartir imágenes de Julián de niño. Las fotografías provocaron comentarios que expresaron empatía y cariño por parte de sus seguidores.

“Gracias por las sonrisas, los besos y los momentos que quedarán tatuados eternamente en mi corazón y en mi alma”, dice la descripción del video publicado por Maribel Guardia.

“La mejor mamá que le pudo tocar. Y mejor niño ese precioso. Por siempre juntos reina hermosa. Sus almas unidas por la eternidad. Abrazos con amor”, comentó Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy.

Julián Figueroa murió: ¿cuál fue el sentido mensaje que publicó en su último post en Instagram

La última publicación de Instagram realizada por Figueroa hizo hincapié al fallecimiento de su padre, Joan Sebastián. Luego de cumplirse de 8 años de su partida, el cantante y actor le hizo un emotivo homenaje.

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va”, dice la publicación de Julián.

Asimismo, el mensaje prosigue: “Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁAl demonio con los Grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”.

Maribel Guardia: qué hará con las cenizas de su hijo Julián Figueroa

En las últimas horas, Maribel contó que las cenizas de su hijo las tendría en una parte de su casa. Sin embargo, ahora dio a conocer que tiene nuevos planes en este aspecto “Hemos conversado, Marco y yo, que tal vez alguna parte de las cenizas de Julián pudieran estar con su papá, un poquito, verdad, porque no me quiero desprender de todas”, contó la actriz y cantante.

Asimismo, la mamá de Julián narró lo mucho que le gustaban los caballos a Julián, y que él vivió mucha parte de su niñez en Juliantla, localidad en donde se encuentra enterrado Joan Sebastián: “Amaba los caballos y obviamente amaba a su papá, entonces es una posibilidad, pero ya lo pensaremos”.

Julián Figueroa: de qué murió

Maribel Guardia, la madre de Julián, por medio de un sentido mensaje, confirmó en su cuenta de Instagram que su hijo falleció a causa de un infarto.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.”, escribió Maribel.





