Maricarmen Marín sorprendió a todos semanas atrás al anunciar que se alejaría por un tiempo de las pantallas de televisión producto de una lesión de espalda que ameritaba un descanso en su participación en ‘Mujeres al mando’ y ‘Yo soy’; sin embargo, la razón habría sido otra y mostró su alegría en redes sociales.

“¡Siiiiii, seré mamá! Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida; dentro de mí laten dos corazones. Un amor bonito en mi tiempo perfecto. Tu papá y yo te esperamos con los brazos abiertos, para entregarte nuestra energía protectora. Existe para ti una estrella muy alta que cuidará tu andar. Te espero al otro lado de mi cuerpo para susurrarte al oído el gran poder que tienes”, escribió la conductora de TV para anunciar su embarazo.

La artista señaló que no podía ver la hora de compartir la noticia con sus fanáticos, lo que hizo ni bien su médico de cabecera le diera el visto bueno para el anuncio. También agregó que su pareja, Sebastián Martins, productor de ‘Yo Soy’ con quien mantiene una relación desde 2018, se encontraba igual de emocionado.

“Gracias infinitas a todos por su amor, sus palabras de aliento, su preocupación y respetar mi silencio. A mis #TribunasMarines del mundo, familia, amigos. No veía las horas de poder compartirlo con ustedes. Hoy mi doctor me dio el ok para reincorporarme a mis actividades y aquí me ven emocionada, esperando que sea lunes para contarles todos los detalles en Mujeres al Mando”, acotó en la publicación.

Con una imagen de lo que sería su primera ecografía y con una prueba de embarazo que indica el tiempo que lleva en la dulce espera, la también actriz informó que se reincorporaría a su papel como conductora del programa matutino ‘Mujeres al mando’ en Latina TV desde el lunes 12 de julio.

VIDEO RECOMENDADO

Maricarmen Marín reaparecerá en ‘Mujeres al Mando’ tras meses de ausencia