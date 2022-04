Mientras los niños y niñas vuelven a las aulas tras dos años en la virtualidad, cada vez es más grato poder interactuar con ellos. En México, a un profesor se le ocurrió encargarles una tarea muy sencilla y que más tarde provocaría las carcajadas de todos en TikTok: escribir rimas que luego él rapearía. ¿Cómo fue esto posible? Aquí la historia.

Hoy por hoy, tras una extensa espera provocada por la pandemia del COVID-19, es fundamental el buen ambiente en las aulas; sin embargo, para el maestro Eduardo Bracamontes esto sería una misión sencilla luego de una excelente idea. ¿Cómo es ser un docente que congenie con sus estudiantes? Pues realizando actividades que les fascina.

No es un secreto que las batallas de gallos o freestyle se ha convertido en todo un fenómeno y los más pequeños del hogar no están fuera de esta moda. ¿Pero cómo un profesor podría hacer para empatizar con este tema? Sencillo, rapeando las rimas que ellos elaboraran durante clase. Sin duda, el resultado dejó a más de uno satisfecho.

Y es que las rimas iban desde las más elaboradas hasta las más sencillas, pero el resultado siempre era el mismo: una carcajada que incluso el mismo maestro no podía contener; cómo hacerlo si alguien escribe “el Tomás se saca los mocos, se ve que en su cuadra se roban los focos”. También había algo más simple como “Están más cerca mis dientes que tus parientes”.

Incluso algunas de las combinaciones tenían destinatario y los alumnos no tardaron en lanzar sus mejores creaciones a sus compañeros: “Las Andreas del salón son niñas fresas, cuando hablan me estresan, para rapear tengo destreza, hasta los pies se me tropiezan”, escribió otro de ellos.

De este modo, las creaciones de los jóvenes fue compartida en las redes sociales del docente y tan solo con el primer video ha alcanzado la asombrosa cifra de 4.3 millones de reproducciones en menos de dos semanas. Claro está que no podía dejar pasar la oportunidad de continuar con su legado y ya existen una segunda y tercera parte.

“Cada vez que te bañas te hace daño, por eso te bañas una vez al año”, inicia uno de ellos; sin duda todo un espectáculo para los seguidores de la red social de videos cortos. “Al Pancho lo van a meter al cerezo porque se robó mi lonchera de queso”, escribió otro para el asombro del docente. Una particular forma de convertirse en viral de Internet y de paso ser el profesor favorito de la escuela.

Eso sí, para suerte de sus fanáticos, el docente continúa subiendo contenido a su cuenta de TikTok. Tiene un video en el que sus alumnos participan en una batalla de rap y otro donde muestra los distintos y peculiares ambientes del centro de estudios donde labora. Sin duda alguien que ha sabido explotar su creatividad y la de los suyos.