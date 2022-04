La famosa frase que dicta que el dinero no lo es todo en la vida encaja perfectamente con Sam Bankman-Fried, un joven multimillonario de tan solo 30 años que, a través de su riqueza, se ha convertido en un gran ejemplo de altruismo y de amor hacia el prójimo. A continuación, te contamos una de esas historias increíbles que no pasan desapercibidas.

Sam es es el director general de FXT Tranding Limited, una compañía de intercambio de criptomonedas. Su fortuna es, aproximadamente, de 20 mil millones de dólares (algo más de 74 billones de pesos colombianos), según el medio especializado Bloomberg.

Sin embargo, Bankman-Fried no se siente feliz. Él, aunque suene como una idea disparatada, desea regalar el 99 % de su fortuna. Solo se quedaría con el 1 % para gastos básicos que tiene que solventar a diario. “Muy pronto te quedas sin formas de hacerte más feliz gastando dinero. No quiero un yate”, señaló en una conversación con Bloomberg.

Sam cuenta con una licenciatura en física y con una especialización en matemáticas, estudios que le han servido para tener éxito. No obstante, el joven no desea llevar una vida de lujos y prefiere ayudar a los más necesitados.

Ya donó 50 millones de dólares el año pasado para solucionar problemas relacionados al medio ambiente y para ayudar a la India con la crisis provocada por el COVID-19. Él le aseguró a Bloomberg que espera entregar hasta mil millones de dólares en este 2022, además de un monto extra en caso ocurra una nueva pandemia.





Sam Bankman-Fried, protagonista de esta increíble historia. (Foto: Portafolio -ARCHIVO PARTICULAR)





“Podemos esperar que las pandemias empeoren con el tiempo y sean más frecuentes, solo por la posibilidad de fugas de laboratorio. Esto es una posibilidad no trivial que puede desestabilizar el mundo si no nos preparamos para ello”, añadió Bankman-Fried.

Asimismo, sobre su intención de regalar el 99 % de su dinero, señaló que no es algo que lo repiense a cada rato. “Creo que no me sirve de nada estar reevaluando constantemente nada”, indicó muy seguro Sam.

FXT Tranding Limited, la empresa de Bankman-Fried, se dedica a ayudar y guiar a los inversionistas y grandes empresas a intercambiar criptomonedas, un mercado financiero que cada vez se vuelve más importante en el mundo de los negocios internacionales.

Foto: Portafolio