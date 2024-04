Para todo ciudadano de Corea del Sur llega el momento inevitable en el que debe enlistarse al Ejército, los actores y/o protagonistas de k-dramas no son la excepción. Por ello en la siguiente nota, te traemos un artículo especial para todos los fanáticos de los dramas coreanos, aquí enlistaremos a 6 actores populares que se encuentran cursando o ingresando al servicio militar en este 2024: ingresos, bajas, fechas de salida, desempeño y mucho más.

Servicio militar en Corea del Sur

Como es de conocimiento público el servicio militar en Corea del Sur es obligatorio en base a lo estipulado en la Constitución de la República de Corea, promulgada en 1948. Debido al contexto geopolítico del país el cual tiene una constante tensión con su vecino del Norte, Corea del Sur se ve en la necesidad de mantenerse preparado ante cualquier posibilidad de conflicto o guerra.

Es así que según lo estipulado, todo varón entre los 18 y 28 años está habilitado para enlistarse al ejército y debe hacerlo antes de cumplir la edad límite. Cabe resaltar que en el 2020, el Parlamento de Corea del Sur modificó una ley que permitía que artistas o íconos de la cultura y entretenimiento pudieran postergar esta edad máxima hasta los 30 años (como ocurrió con los miembros de BTS).

Por otro lado, las mujeres no están obligadas a realizar el servicio militar, sin embargo; pueden aplicar si asi lo desean. Al cumplir los 18 años, el ciudadano surcoreano está apto para enlistarse pero no obligatoriedad de servir, luego de ello pasan un examen físico para determinar su estado de salud y según ello en qué grado servirá como soldado activo, suplementario, etc.

El entrenamiento básico del servicio militar es de 5 semanas a esto se añade el periodo correspondiente a la rama que vaya destinado el soldado para la Marina y el Ejército (18 meses), para la Armada (20 meses) y para la Fuerza Aérea (21 meses). En caso no hayas aprobado el examen físico que te habilita como soldado de deber activo podrás seguir como trabajador público en distintas áreas, el tiempo equivalente es de 21 meses (en algunas profesiones varía el tiempo).

6 actores de k-dramas que cursaron el servicio militar este 2024

Kang Tae Oh

Park Eun-bin, Kang Tae-oh y Kang Ki-young son los protagonistas de “Woo, una abogada extraordinaria”, la nueva exitosa serie coreana de Netflix (Foto: Kang Tae-oh / Instagram)

El actor recordado por su papel en “Woo, una abogada extraordinaria” ingresó al servicio militar el 20 de setiembre del 2022 a sus 28 años de edad y fue dado de baja oficialmente el 19 de marzo del 2024. Día en el que se reportó a sus fans agradeciendo su constante apoyo, amor y haberlo esperado durante este periodo. Según lo declarado por el joven actor tiene nuevos proyectos en mente y espera que el público siga interesado en su trabajo a futuro.

Durante el curso de su entrenamiento militar, el actor ha destacado por su buen desempeño lo que le hizo acreedor de ser instructor asistente para el Centro de Entrenamiento de Reclutas y a su vez, fue el encargado para leer el memorando en el servicio conmemorativo del año pasado en Hyeonchungil (el día Conmemorativo en Corea del Sur).

Kang Tae Oh termina su servicio militar y vuelve a los k-dramas

Sin duda, su salida del Ejército ha hecho renacer los rumores sobre un posible avance de la producción de la segunda temporada de “Woo, una abogada extraordinaria”.

Lee Joon-ho (Kang Tae-oh) es el interés amoroso de la protagonista de "Woo, una abogada extraordinaria" (Foto: ENA y Netflix)

Kim Min Kyu

Kim Min Kyu anunció fecha de enlistamiento al servicio militar

El actor popularmente conocido por k-dramas como “Propuesta Laboral” o “El ídolo celestial” anunció el pasado 20 de marzo la fecha oficial de su enlistamiento militar, siendo su ingreso oficial este 1 de abril del 2024. El artista de 29 años informó a sus fans que su adición será privada y espera regresar en un estado más maduro y saludable para reencontrarse con ellos y su trabajo.

Kim Min Nyu estaría saliendo del servicio militar a inicios de octubre del 2025. Por último, compartimos algunas fotos previas a su ingreso al Ejército, imágenes en las que luce un nuevo look:

Kim Min Kyu comparte fotos previo a su ingreso al servicio militar | Foto: Instagram

Song Kang

Song Kang como Jung Gu-won en la serie coreana "Mi adorable demonio" (Foto: Netflix)

El actor Song Kang, mundialmente conocido por su papel en k-dramas como “Mi adorable demonio” y “Love Alarm” ingresó oficialmente al servicio militar este 2 de abril del 2024. El actor de 29 años informó a través de su fancafé su enlistamiento y se despide de sus fanáticos en una emotiva carta en la que agradece el constante apoyo de sus fanáticos desde sus inicios en el 2017. Asimismo, el joven actor coreano compartió sus fotos previas a su ingreso al Ejército:

El reconocido actor coreano, Song Kang, ha compartido en sus redes sociales el nuevo look que tiene para el servicio militar. (Foto: Instagram)

Song Kang estaría terminando su servicio militar en algún punto de octubre del 2025, teniendo en cuenta que tomará el entrenamiento estándar al Ejército o la Marina.

Nam Joo Hyuk

El histrión coreano hizo su debut en 2014 con el programa "Who Are You? School 2015" (Foto: Nam Joo Hyuk / Instagram)

El joven actor mundialmente reconocido por “Veinticinco, veintiuno”, “El hada de las pesas”, “Cheese in the trap” o “Start-Up” alcanzó la fama global tras lograr el éxito continuo en más de un par de producciones que le valieron el renombre en su país y el exterior. Nam Joo Hyuk se enlistó el 20 de marzo del 2023, y actualmente se encuentra cursando el servicio militar.

El actor de 30 años ha completado su entrenamiento militar y hoy en día es un oficial de policía militar, tiene programado terminar el servicio de soldado activo el 19 de septiembre de 2024.

Nam joo-hyuk en uniforme militar durante su entrenamiento | Foto: composición EC

El último título en el que trabajó antes de ingresar al Ejército fue una producción para Disney + llamada “Vigilante”:

Nam Joo-hyuk como Kim Ji-yong en la serie surcoreana "Vigilante" (Foto: Disney Plus)

Na In Woo

Na In-woo interpreta a Yoo Ji-hyuk, el aliado de la protagonista de “Cásate con mi esposo” (Foto: tvN)

El modelo y actor coreano protagonista de “Cásate con mi esposo” anunció su enlistamiento militar a mediados de febrero del 2024. Al momento no se conoce la fecha exacta de ingreso solo que será en algun punto de los próximos meses.

Na In-woo y Park Min-young son los protagonistas de "Cásate con mi esposo" (Foto: tvN)

Cha Eun Woo

Cha Eun Woo, actor, modelo y idol integrante del grupo ASTRO | Foto: instagram

Cha Eun Woo es un actor y cantante integrante de la agrupación ASTRO, el joven es mundialmente recordado por sus papeles en títulos como “Belleza Verdadera”, “La belleza de Gangnam” y “Goo Hae-Ryung, la historiadora novata”. Su más reciente producción es “Wonderful World” que actualmente se encuentra en emisión.

Cha Eun Woo en True Beauty

El joven idol ha anunciado que este 2024 se enlistará al Ejército, sin embargo; no se conoce ninguna fecha exacta de ingreso.

BTS y el servicio militar

El caso de BTS en el servicio militar es peculiar, ya que; la agrupación ha tenido logros históricos que han llevado a su país a tener un renombre global, mejorando sus ingresos, promoviendo el turismo, impulsando la economía de Corea del Sur y difundiendo la cultura. Por todas estas razones, el gobierno y parlamento coreano estuvo evaluando exonerar al septeto musical del servicio militar. En el 2020 inicio el debate en el Parlamento de la popular “Ley BTS”, lo cual resultó en solo una prórroga de la edad máxima, extendiéndola a los 30 años.

La agencia representante del grupo se pronunció al respecto informando que los miembros de BTS cumplirían con el servicio militar al terminar sus respectivas agendas. Actualmente todos se encuentran sirviendo en el Ejército, a excepción del rapero Min Yoongi, quien por una lesión en el hombro no fue habilitado para enlistarse al Ejército y sirve a su nación como trabajador público.

